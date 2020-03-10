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「桃園幫」陸續下台　議員質疑「卡燦」？鄭：尊重中央決定

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▲「桃園幫」陸續下台，議員質疑「卡燦」？(圖／翻攝自網路)

▲劉勝全(左)建議鄭文燦直接去爭取行政院長要職，不然，現在看，中央從人事案到預算案，都有點「卡燦」的情況！(圖／翻攝自網路)

記者楊淑媛／桃園報導

桃機董事長王明德及桃勤、華儲董事長郭榮宗、陳宗義3人，曾被喻為交通部「桃園幫」，近日陸續被政院拔除董座職位，引發關切！桃園市長鄭文燦10日於市議會針對議員質詢，3人任用是否「酬庸」？政院此舉是否有「卡燦」意味？回稱：「酬庸」和適才適所是可以討論的，雖事前不知道此項人事發布，但尊重中央的決定。▲「桃園幫」陸續下台，議員質疑「卡燦」？(圖／翻攝自網路)

▲「桃園幫」最近陸續下台，議員周玉琴質疑「卡燦」？(圖／翻攝自網路)

無黨籍的市議員劉勝全則表示，桃園的統籌分配款加補助款，是六都增加額度最後一名，才6.18億；其中，統籌分配款則是六都倒數第二名。儘管市長鄭文燦不斷向中央呼籲要公平，但遲未有具體對策。劉勝全說，在民進黨裡面，為人處事無論是圓融和溫良恭儉讓等方面，鄭文燦市長是「尚好」的人才。

劉勝全並以政壇去年最流行是「卡韓」，今年有可能是「卡燦」看法，建議鄭文燦直接去爭取行政院長要職，不然，現在看，中央從人事案到預算案，都有點「卡燦」的情況！

國民黨籍市議員周玉琴則對於王明德、郭榮宗、陳宗義3名桃園人士，昔日被喻為交通部「桃園幫」的3人，都在最近下台，詢問鄭文燦有何看法？鄭表示，王明德董事長是屆齡退休，其他人事調整是有任期考量，他擔任市長並沒有干涉中央的人事，3人不論是任用或者是屆退，他都會尊重中央的決定，同時強調港市(桃園空港、桃園市政府)合作才是重點。

鄭文燦說，今年是桃園航空城計畫推動的關鍵年，目前桃機公司董事長由民航局長林國顯暫時兼代，市府期盼統合這兩單位意見，縮小決策的時間，與市府一起攜手推動航空城計畫。

據指出，行政院長蘇貞昌最近一波人事異動對象，巧合的都與交通部「桃園幫」有關，包括桃機董事長王明德、桃勤公司董事長郭榮宗、華儲公司董事長陳宗義都在3月4日收到公文，並被要求即刻交接職務，幾乎沒有緩衝期，另外，曾任總統府第一局局長的華夏航科董事長趙麟也是這一波的去職者。

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