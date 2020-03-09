總統聯訪「烤肉架」消失了　蔡英文拚防疫：麥克風最接近嘴巴

▲蔡英文總統9日視察桃園龜山易廷企業，會後接受聯訪，平時常見的麥克風烤肉架卻出現在媒體區內。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續嚴峻，全民防疫之際連蔡總統也無法例外！蔡英文9日上午視察桃園易廷企業「口罩國家隊」生產情形，會後接受媒體聯訪時，常見的麥克風烤肉架卻消失了，蔡英文表示，基於防疫考量，希望大家使用麥克風時要特別注意，麥克風是最接近講話的嘴巴，希望能夠把防疫做得更周全。

蔡英文總統行程均有媒體採訪，以往接受媒體聯訪時，會在總統發言前架設類似烤肉架的麥克風架設台，以方便媒體將麥克風與錄音筆放入錄音，基於防疫考量，總統府公共事務室特別設計一張小桌子放上小型擴音器，方便媒體麥克風與錄音筆放置收音，與總統受訪位置拉長至2米遠。

▲蔡英文總統9日視察桃園龜山易廷企業會後接受聯訪，罕見手持麥克風說明疫情。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文對於這項新裝置，受訪前特別提到，今天改變方式，讓媒體麥克風對著擴音器，不像以前擺在她面前，這個確實也是基於防疫考量，希望大家使用麥克風時要特別注意，所以希望能夠進一步把防疫做得更周全。

蔡英文指出，總統府的防疫措施都已陸續展開，無論是官邸或是總統府，現在的防疫管理會做得更周全，在整個防疫的階段能確保大家的健康與安全，至於副總統與她的行程也會特別錯開，讓政府的運作，不會因為疫情的發生，造成運作的不便。

此外，媒體詢問有關立院國民黨團有意凍結防疫預算案？蔡英文認為，防疫種種作為都是在跟時間賽跑，也希望行政部門在執行防疫或相關作為時，都能有較大的行政彈性，希望立委可以考慮到特別預算的特殊性質，在防疫期間，希望立委在審查預算時，能體諒防疫期間行政部門所需要的彈性。

至於是否是國民黨新任黨主席在卡關？蔡英文指出，不知道國民黨新的黨主席知不知道這件事，但我希望利用這個機會，向國民黨新任的江主席表達恭賀之意，希望可以攜手共同強化台灣民主機制，在民主機制之上，可以從事良性競爭，也希望現在防疫期間，國家面臨這麼大的挑戰，大家可以團結一致，共同處理疫情，讓人民的健康與安全可以獲得確保。

針對防疫紓困方案的看法，蔡英文說，防疫期間不少小企業受到疫情衝擊，整體紓困方案有短期的，也有比較中長期的計畫，政府希望整個疫情期間受到衝擊最嚴重的產業可以得到政府即時性協助，讓他們的事業或企業的經營不會因此中斷，無論是在融資或員工照顧上，都能因政府協助達到最好的照顧效益；整個紓困計畫，政府有全面想法，短期讓消費面不要受到太大衝擊，至於有許多中小型業者在第一波就受到這麼強大的衝擊，政府可以給予適度協助。

至於外媒覺得台灣口罩政策做得蠻好，蔡英文強調，當政府做什麼決策都會有不同的意見，這也是蠻正常的，不過經過時間考驗與檢視，可以看出決策是否正當或適當，口罩就是一個明顯例子，政府也因前段時間禁止口罩出口與口罩徵用、統一價格、增加產能等政策，一步步把口罩供應循序漸進到位，對整個國民來講，政府感謝大家配合，也希望後續階段供給增加下，可讓供需落差縮小，讓大家取得口罩的便利性增加。

是否透過推特增加國際往來？蔡英文認為，推特在國際友人的溝通上確實有蠻好的效果，希望持續利用我們的推特，把台灣重要的事情，透過推特讓國際友人都可以知道；桃園市長鄭文燦說，有些城市外交利用推特向美國、日本等許多友人互動，感覺是比較直接一點。

►我沒有遲到，是時間遲到了！

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