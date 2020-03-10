鄭文燦：酒駕無假期　中壢警「酒測勤務防疫SOP」示範演練

▲中壢警分局執行酒測防疫SOP，維護交安。（圖／記者楊淑媛翻攝）

記者楊淑媛／桃園報導

新冠肺炎疫情持續延燒，內政部警政署日前雖宣布暫停全國性酒測勤務，但桃園市長鄭文燦基於酒駕零容忍，指示市警局仍應持續執行取締酒駕勤務。中壢警分局10日表示，為落實員警執行酒測時的防疫措施，該局特別舉辦「酒測勤務防疫SOP」示範演練，宣示酒駕無假期，防疫期間中壢警方更加強酒駕執法力道。

▲中壢警分局宣示酒駕無假期，防疫期間加強酒駕執法力道。（圖／記者楊淑媛翻攝）

中壢警分局長劉印宮表示，該局辦理「酒測勤務防疫SOP」示範演練，指導員警酒測時應先以酒精乾洗手，並配戴防護面罩及口罩；禁止探頭或伸手進入車窗或靠近駕駛人；以棉布沾稀釋酒精在受測者擦拭酒測器機身及吹氣採樣處消毒；測試後用酒精乾洗手，避免口沫殘留等標準作業程序，讓員警實地操作更熟稔。

▲▼中壢警分局執行酒測防疫SOP，維護交安。（圖／記者楊淑媛翻攝）

而鑑於員警配戴口罩及防護手套執行酒測程序時，仍有與受測民眾因近距離接觸而增加感染的機會，中壢警分局近日採購一批頭戴式「防護面罩」，配發第一線執勤同仁使用，以降低傳染風險，提供警方執勤全方位的保護。

劉印宮說，警方執行取締酒駕的強度並未因防疫而鬆懈，但在落實執法的同時，更應注意同仁自身防疫工作，希望佩戴防護面罩後，同仁能無後顧之憂執行維護交安任務，亦宣示酒駕無假期，防疫期間中壢警方更加強酒駕執法力道，提醒駕駛人應遵守交通規則，切勿心存僥倖酒駕上路，以免受罰得不償失。

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