內政部宣布暫時取消全國性酒測　鄭文燦：防疫不是酒駕假期

▲針對內政部宣布暫時取消全國性酒測，桃園市長鄭文燦6日受訪時表示，桃園市酒測勤務仍持續進行。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

內政部日前宣布暫時取消全國性酒測，桃園市長鄭文燦6日受訪時表示，內政部取消的是全國同步的酒測勤務，桃園市酒測勤務仍會持續執行，主因「防疫並不是酒駕的假期」，市民的安全仍然是最重要的，桃園市警局規畫酒測勤務會按表持續推動。

鄭文燦6日主持防疫會議，會後接受媒體訪問時指出，防疫不是酒駕的假期，這是基本的原則，市民的安全仍然是最重要的，防疫很重要，但防止酒駕也很重要，桃園市警局規劃的酒測勤務，還是會按照表訂時程持續推動。

▲針對內政部宣布暫時取消全國性酒測，桃園市警局指出，全市酒測勤務仍持續進行。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

桃園市警局局長陳國進也說，桃園的酒測勤務依然會按照表訂時程來推動，防疫很重要，防止酒駕也很重要；市警局也說，配合中央防疫指揮中心，警察勤務已全面暫停使用酒精檢知器，避免重複使用成為傳染途徑，但是警察局規劃酒測勤務則不會取消，會視疫情發展、轄區特性與酒駕肇事狀況，做勤務適度調整。

此外，為避免市民憂心接受酒測後可能會有感染疑慮，每位駕駛接受酒測器後，值勤員警都會進行消毒，每位受測者使用都是新的吹嘴，不會有重複使用問題，防疫期間也籲請駕駛人，切勿心存僥倖酒後駕車，以免觸法受罰也保護他人安全。

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