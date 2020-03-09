「口罩國家隊」本週將達日產千萬片　蔡英文：感謝全民團結防疫

▲蔡英文總統9日視察桃園龜山易廷企業，了解廠方口罩生產作業，也為全體員工日以繼夜趕工給予肯定打氣。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鑑於新冠肺炎（COVID-19）疫情持續延燒，蔡英文總統關心台灣口罩需求生產，9日上午視察位於桃園市龜山區易廷企業。蔡英文表示，因應台灣口罩需求量大增，政府耗資2億元新建口罩產線，目前60條產線已全數交機上線，感謝「口罩國家隊」成員日以繼夜努力，預計本週台灣口罩產能可突破單日1000萬片，預計月底前可新增30條產線與並完成交機。

▲蔡英文總統致詞感謝「口罩國家隊」員工日努力趕工。（圖／記者沈繼昌攝）

蔡英文上午10時許在桃園市長鄭文燦、易廷企業董事長張政雄等人陪同下視察已由經濟部納管「口罩國家隊」生產作業。她指出，在這場防疫戰爭中，不分政府與民間都團結在一起，守護我們共同家園，身為總統要當面向大家說聲謝謝，感謝大家日以繼夜的努力，讓台灣整體防疫情況受到全世界注意，這也是台灣人共同的驕傲。

蔡英文說，自疫情開始，執政團隊負起判斷與決策工作，做任何決定都會有不同聲音，相信只要團結一致，一定可以克服萬難度過疫情，這就是台灣人的韌性，以口罩生產為例，從決定管制出口、政府徵用、統一價格等一直到管理分配、提升產能，每一步都有很多幕後功臣，現在已看到成果，讓許多國家開始注意台灣，了解台灣防疫工作，並希望可以得到學習之處，所有的成績都是因為台灣是「預先規劃、及早行動」。

▲位於桃園市龜山區的易廷企業公司，廠方員工努力生產口罩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

蔡英文強調，「口罩國家隊」第一波60條口罩產線已經完工且陸續上線，第二波30條生產線預計本月底陸續交機，本週台灣口罩製造已可突破單日1000萬片產能，包括假日一天平均產量也可達920萬片；台灣雖然不是很大的國家，但國家實力在這次防疫行動中完全展現，已有越來越多的人了解「台灣就是全球防疫網中不可或缺的一份子」。

易廷企業董事長張政雄說，公司配合政府2條產線上線後，目前日產量能已達每日38至40萬片，員工24小時以兩班制輪班趕工，公司也給予優渥薪資與加班費鼓勵，也感謝國軍每天支援6名人力，全力配合政府提升口罩產能支援防疫作戰。

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