避免疫情缺口　鄭文燦視察桃園移工宿舍

▲鄭文燦視察內部的體溫量測中心。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

考量疫情變化及工廠作為群聚的場所之一，桃園市長鄭文燦6日到蘆竹區及中壢區，視察「邦達國際人力、鎵興國際公司」移工宿舍。鄭文燦表示，目前有超過11萬名移工落腳桃園工作及生活，是全國移工數最多的城市。考量當前疫情變化，市府除了協助相關工廠、宿舍的防疫措施外，也會持續關注移工的健康，避免成為防疫的缺口。

▲移工宿舍。（圖／市府提供）

鄭文燦提到，有關移工防疫措施所面臨的問題，首先是移工如需要居家隔離，其住所難尋，且有住戶排擠問題，桃園目前有中央的檢疫所，將由市府與中央研商是否可作為隔離處所使用，藉此來防堵疫情蔓延的可能性；此外，市府已在研議合適場所設置檢疫處所，後續如有需求，市府也會考量啟用地方檢疫處所。

▲移工宿舍週邊設有便利商店。（圖／市府提供）

針對移工不易購買口罩，及移工定期健檢須進出醫院，恐增加感染風險的問題，市府勞動局將會向勞動部建議比照交通業，由仲介業者依照移工引進數量統一購買口罩並配給。另外，關於移工定期健康檢查，市府則將建議勞動部2種作法，其一為展延移工健檢時間，待疫情結束後再行健檢，避免疫情期間增加醫療院所的負擔；其二為開放一般診所或檢驗所進行移工定期健檢，相關措施也將持續與勞動部討論。

▲了解防疫情形。（圖／市府提供）

而為了讓外籍移工能擁有立即性的防疫資訊，衛生局也會向衛生福利部反映，評估疾病管制署的LINE官方帳號「疾管家」新增四國語言的可能性，讓移工得以了解台灣最新疫情訊息。包括市府勞動局長陳靜航、新聞處長詹賀舜、邦達國際人力董事長王彰德、鎵興國際公司總經理黎高興、日月光公司副總經理沈文智均一同視察。

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