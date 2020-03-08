掌握大數據創意新作法　歸仁警要讓交通順暢民眾安心

▲歸仁分局規劃警力騎乘警用機車，於中正路上事故發生最多路段來回巡視，並使用喊話器播放警語，提醒用路人能提高警覺小心駕駛。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市歸仁分局統計2019年車禍受傷案，發現仁德區中正路為該轄事故發生量最多的路段，一來中正路全長近10公里，北邊與永康分局交界，南邊與高雄市湖內分局交界，使用本段道路的駕駛人眾多；二來沿途經過住家、工業區、市集，交通狀況複雜，駕駛人一分神往往就容易發生意外。

歸仁分局分局長梁仁輝指出，數據分析仁德區中正路車禍事故發生時段自上午6時起急遽增加，至晚上20時以後才逐漸減少，為讓用路人於這段時間內行經中正路能提高警覺小心駕駛，該分局規劃警力騎乘警用機車，於中正路上事故發生最多路段，自正義街起至台86橋下來回巡視，並使用喊話器播放：「易肇事路段，請小心駕駛，遵守交通規則，歸仁分局關心您」警語，同時沿途各大路口設置巡邏箱，除增加見警率外，在巡簽時亦能增加宣導能量，讓更多用路人能提高警覺小心駕駛。

歸仁分局警方的努力，是民眾安全的保障，各項的創新作為，更是為了增進人民生命財產安全，讓交通更安全所做的一分努力，希望民眾能支持警方作為，另外對於各項易導致車禍事故發生的違規，警方也會持續積極取締，期許在大家共同努力之下，能讓每個人都能有安全的行車環境。

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