法國也爆教會群聚感染！3000名教徒活動「又親又抱」預估800人確診

▲新冠肺炎開始席捲歐洲國家。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者周依儒／綜合報導

南韓爆出新天地教會群聚感染成為全球第二大疫區後，近日法國米盧斯（Mulhouse）的一間教會也出現群聚感染，目前一共有10名參與福音活動的教徒確診，多人感到身體不舒服，且參與這場教會活動的人數大約有2000名到3000名。

根據《法國世界報》報導，法國當局表示，東部米盧斯福音派的「基督教門戶開放教會」（Porte Ouverte Chretienne）在上月17日到24日舉辦了福音活動，不過這場活動為志願制，因此沒有詳細參與者的名單，導致無法一個一個進行後續追蹤，只能呼籲當天有參加此活動的教徒務必在家自行隔離，倘若出現相關症狀，一定要趕快就醫篩檢。

▲▲法國Porte Ouverte Chrétienne教會舉行福音活動疑似群聚感染，圖非本次活動。（圖／翻攝自Facebook／orte Ouverte Chrétienne Mulhouse）

不過，法國醫生派翠克（Patrick Vogt）表示，當天參與教會活動的人大約有2000到3000名，且來自世界各地，這些信徒們在活動中擁抱、親吻，進行了許多親密接觸，再加上已經有許多人開始出現疑似的症狀，因此預估應該會有500到800人因為這場活動群聚感染，患上新冠肺炎。

派翠克也表示，法國目前並未大量檢測民眾，僅檢測了重症患者和有相關旅遊史的民眾，因此並未像南韓一樣出現大批感染病患。另外，也有其他醫生指出，宗教活動已經成為整個防疫系統中的漏洞，同時也是病毒傳播的最大原因之一，因此希望政府可以正視提出相關法令。

截至8日上午為止，法國境內確診人數為949例，死亡11例。