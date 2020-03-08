至尊公主號準備停靠加州奧克蘭港！　船長證實「現正返航」

▲根據官方先前統計，至尊公主號上有21人確診，其中19人是船員。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國舊金山外海的「至尊公主號」（Grand Princess）郵輪船長當地7日晚間證實，讓船隻停靠加州奧克蘭港（Oakland）的協議現已達成，目前正在返航，預計當地8日下午就會靠港，接著將啟動聯邦政府所訂定的一連串登陸程序，而需要緊急治療或住院的乘客將被送往加州醫療機構，船員們將留在船上接受隔離治療。

美聯社引述船長約翰史密斯（John Smith）的說法指出，聯邦政府指定的一連串登陸程序可能需要數日的時間來執行。他表示，經過醫療相關檢測之後，不需要緊急醫療協助的加州居民將被送往加州的聯邦隔離機構內進行隔離，而其他州的美籍旅客將由聯邦政府相關單位送往其他州的機構進行隔離。

只不過，約翰史密斯坦言，目前針對其他國家乘客的相關應對作法仍有待釐清，「我們正努力獲得更多詳細的資訊，但很抱歉，現階段無法提供更多細節。」

事實上，美國副總統彭斯早在6日就已透露相關計畫。他說，「那些需要被隔離的人，將會被隔離，而她些需要醫療協助的人將會得到相關幫助。」儘管美國總統川普曾脫口「寧願不讓船上乘客踏上美國領土」，但仍會聽從醫學專家的建議。

「至尊公主號」2月11日自舊金山前往墨西哥，21日返回舊金山後又離港，預計停留夏威夷及墨西哥；其中一名來自加州的71歲男性乘客在船上出現症狀，21日回到舊金山後確診新冠肺炎，不治身亡。

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