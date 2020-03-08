快訊／南韓新增179例累計7313確診　11天來首度「日增低於400例」

▲ 南韓大邱社會住宅封樓。（圖／路透）

記者陳宛貞／編譯

《韓聯社》8日下午最新報導指出，南韓自當地時間今天午夜至下午4時共新增179起新冠肺炎（COVID-19）確診病例，截至目前全境累計7313人感染，其中50人死亡及130人解除隔離。南韓7日單日增加367例，也是該國自上月26日以來時隔11天日增病例數降到400以下。

南韓中央防疫對策本部長鄭銀敬今午指出，分析截至午夜的7134起病例發現，其中多達79.4%個案來自群聚感染。大邱新天地教會相關個案共4482例，佔整體的62.8%。大邱累計5381人感染，慶尚北道則有1081人，兩地合計6462人，佔全國的90%。

7日宣告封樓的大邱達西區社會住宅「一心公寓」自2月13日至今共46名住戶確診，目前整棟140名住戶中有80人檢測為陰性，其餘14人還在等待結果。鄭銀敬說明，公寓住戶中有多名新天地教徒，距離教會也很近，推測是因信徒密切接觸、反覆暴露在病毒中才會爆發群聚感染。

另一方面，南韓法務部8日指出，明起對日本公民實施入境管制，也將加強審核簽證。日本公民此前於南韓駐日外交機構申請的單次及多次簽證都會在9日失效，須重新申請簽證後才能入境，持外交護照或公務護照者也無法免簽入境。未來日本公民申請簽證時，南韓外交機構一律要求填寫健康確認書，也可視情況要求提供醫院開出的健康證明，確認有無新冠肺炎相關症狀。

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