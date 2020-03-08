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澳洲音樂家發千字長文：感謝善良台灣人！　還原在台狂咳到確診過程

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▲▼曾來台表演的澳洲音樂家布萊特迪恩狄恩（Brett Dean）。（圖／翻攝自intermusica網站）

▲ 布萊特狄恩在經紀公司官網發表聲明。（圖／翻攝自intermusica網站）

記者陳宛貞／綜合外電報導

曾來台演出的澳洲音樂家布萊特狄恩（Brett Dean）回國後於5日確診新冠肺炎（COVID-19），在台9天期間就出現症狀，曾與多名樂團團員、記者等人接觸。他6日在醫院開直播報平安，7日則在所屬經紀公司Intermusica官網發表長文，對台灣人民表示感謝，也首度公開他從出現症狀到確診、住院治療的過程。

狄恩在開頭寫道，「首先，我要對朋友、台灣國家交響樂團（NSO）、音樂總監呂紹嘉、樂團的朋友們和台灣人說，3月5日我在澳洲確診新冠病毒，導致音樂會被取消、多人被隔離，我感到非常痛心，希望你們知道我有多麼難過。其中有許多人都傳訊息支持我，還有我的親友和同事。我很抱歉不能一一回覆，但我非常感謝你們對我表現出的善良與好意。」

狄恩說明，他搭機抵台時誠實地在健康調查問卷上勾選「有咳嗽症狀」的選項，因此在下機後被帶到檢疫區，體溫正常，接著前往下榻的飯店，進入飯店前再度檢查體溫。他每天回到飯店、走進餐廳用早餐前都會被要求量體溫，一切正常。

除了偶爾咳嗽，狄恩沒有其他任何症狀，也對於和國家交響樂團合作感到興奮。排練2天後，狄恩的咳嗽症狀加重，聽從他人的建議，由樂團人員陪同就醫。醫生診斷出輕微的支氣管感染，並向狄恩保證，他不需要接受新冠病毒篩檢。狄恩在台灣沒有進一步被轉診，但他很清楚這種病毒有多麼難以預測，因此搭乘計程車、在飯店等密閉空間內都戴著口罩。

回到澳洲後，狄恩從布里斯本搭機到阿得雷德參加阿得雷德交響樂團（Adelaide Symphony Orchestra）的演出時察覺身體狀況有異，雖然沒有發燒，還是決定在落地後就醫。儘管醫護人員認為他感染的可能性不高，狄恩還是堅持受檢，並在24小時後接到一通告知他確診的電話。

狄恩立即將過去14天內的接觸者告知南澳衛生部門，將自己關在飯店房間內，直到救護車前來將他送往皇家阿得雷德醫院（Royal Adelaide Hospital）。進入隔離第3天的狄恩表示，他的身體狀況明顯不是很好，但也沒有不適感，可以和家人交談、可以正常在房裡走動，「在很多方面我都感到很幸運，因為我很早就被診斷出來，被送進隔離病房，得到我所想像的最好的治療。」

然而，狄恩表示，「我覺得自己很幸運，也知道還有很多人沒這麼幸運。」他在住院期間不禁想起那些死於新冠肺炎的人、他們的親人以及正在遭受病毒折磨的病患，對他來說是身體和精神上的巨大挑戰，同時深刻意識到生命有多麼寶貴，尤其是與所愛之人在一起的時光。

他在信末提到，「我要感謝台灣國家交響樂團、阿得雷德音樂節和阿得雷德交響樂團所有協助我的同事。我最大的願望就是你們都能保持健康，也希望我能盡快恢復健康。」

►不再眷戀青春，因為我持續擁有。

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