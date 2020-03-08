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南韓「生化特種部隊」進大邱防疫！　國防部長也親入視察

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▲韓國派出「生化防護司令部」到大求協助防疫。（圖／翻攝自韓國國防部Facebook）

▲韓國派出「生化防護司令部」到大求協助防疫。（圖／翻攝自韓國國防部Facebook）

實習記者周依儒／綜合報導

新冠肺炎疫情衝擊韓國，加上新天地教會，韓國也成為全球第二大疫區。韓國當局在本月5日派出了國防部直屬部隊「國軍生化防護司令部」進到疫情最嚴重地大邱展開防疫工作。據悉，「國軍生化防護司令部」是韓國國防部其中一支直屬的特種部隊，原本是為了要應對有大規模傷害性武器而成立。

綜合韓媒報導，國軍生化防護司令部為了協助防疫，專門成立了「生化特殊任務隊」進入大邱執行任務，隊內的士兵通通都穿著專業的高級防護服，並配戴了最新型的「雙層空氣呼吸器」，可以讓這些士兵在封閉的汙染區內維持8小時的安全呼吸。

▲韓國國防部長親入大邱視察。（圖／翻攝自韓國國防部Facebook）

▲大邱和慶尚北道疫情最嚴重。（圖／翻攝自韓國國防部Facebook）

大邱和慶尚北道是韓國境內疫情最嚴重的兩個地方，兩地確診人數佔了全國總確診病例的90%，這些士兵將分批大邱醫院和韓國慶北大學展開防疫工作。負責此次行動的司令官也表示，將會和地方政府密切合作，並出東最精銳的生化部隊，來減輕國民的不安和擔憂。

▲韓國國防部長親入大邱視察。（圖／翻攝自韓國國防部Facebook）

▲韓國國防部長親入大邱視察。（圖／翻攝自韓國國防部Facebook）

此外，韓國國防部長鄭景斗也在本月6日下午進到大邱，鼓勵士兵並檢查軍方的準備情況。

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