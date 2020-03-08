曼谷返台…他拿餅乾盒藏「18顆受精禽鳥蛋」想硬闖！X光機一過當場被抓包

記者陳羿妏／綜合報導

面對新冠肺炎疫情升溫，全台都在進行嚴密防疫作業，然而卻仍有民眾試圖走私違禁品入台。桃園機場7日晚間7時許有一名本國籍鍾姓旅客從曼谷搭機返台，將18顆受精禽鳥蛋藏在餅乾盒內，企圖闖關，不過當場就遭海關抓包，並且移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局，進行病毒鑑定及保育類品種鑑定。

▲旅客從曼谷返台，以餅乾盒做掩護，藏了18顆受精禽鳥蛋，企圖闖關卻被抓包。（圖／翻攝東森新聞，下同）

當時鍾男的行李經X光機掃描下後，他原本想以餅乾盒掩飾，把18顆受精禽鳥蛋走私帶進台灣，然而台北關查驗人員發現有異狀，當場攔查，盒子一打開，所有人都傻眼，而經進一步查驗後，鍾男帶了18顆、淨重將近427公克的鳥蛋。

鍾男沒有口頭、書面申報，目前台北關將會移送這18顆蛋給移由行政院農業委員會動植物防疫檢疫局新竹分局，進行病毒鑑定及保育類品種鑑定。根據動物傳染病防治條例41條規定，可處7年以下有期徒刑，得併科新台幣300萬元以下罰金。



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