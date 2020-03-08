泉州新佳酒店坍塌已救出48人　官方：已致10死、28人待救

▲泉州欣佳酒店倒塌已致10死。（圖／翻攝自福建交通廣播）

記者曾俊豪／綜合報導

針對福建省泉州市新佳酒店7日晚間發生坍塌，造成71人受困。據官方最新數據，截至3月8日16時，救援人員已救出48人，其中10人死亡，38人送醫治療，目前仍有23人搜救當中。

《澎湃》報導，應急管理部黨組書記黃明強調，當前仍是搶救生命的關鍵期，要千方百計搜救失聯者，深入探查生命跡象，準確評估倒塌建築結構環境，根據救人需要科學使用設備，有一絲希望都不放棄。由於新佳酒店也作為集中醫學觀察點，他也要求救援期間的防護措施必須到位。

據官方初步調查，這棟建築物建設於2013年，2018年改造為欣佳酒店，並於當年6月開業，酒店有各類客房共計66間。新冠肺炎疫情發生後，欣佳酒店被作為集中醫學觀察點。事發時，欣佳酒店共入住重點疫區或有相關旅居史的人員58人，經過核酸檢測均為陰性。此外，欣佳酒店還有管理、服務等人員16人，另有租在該棟大樓的車行人員6人。

事故發生後，福建省調動消防、武警、醫療、應急管理、公安、住建等救援力量1000多人，展開全方位搜救。同時，加強現場秩序管控，對周邊道路進行警戒、交通管制，為傷員讓出生命通道，防止發生次生傷害。

目前，事故調查組已經成立，該樓房屋主也已被公安部門控制。據了解，今年春節前，房屋業主將一樓出租的超市收回重新改裝。3月7日晚上7時，房主接到現場施工人員電話稱，在進行作業的一樓房屋一根柱子發生變形。三到四分鐘後，樓體整體坍塌。

▲泉州欣佳酒店疑似因為施工，造成樑柱不穩而坍塌。（圖／翻攝微博）