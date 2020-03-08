去完日本又飛英國！41歲港男「咳嗽又頭痛」急奔醫院...一測果然確診

▲香港迄今有超過百起確診案例。（圖／路透社）

記者曾俊豪／綜合報導

香港又新增一起確診案例，儘管這名患者是香港人，不過，卻是一起境外移入個案。港媒報導，這名41歲男子2月下旬曾到訪日本，2月底又前往英國，一直到29日才回到香港，其深喉唾液樣本對新冠病毒呈陽性。

新型冠狀病毒肺炎疫情在全球擴散，香港迄今累計共110起個案，當中包含109例確診個案及1起疑似個案。香港保安局公布，確診患者的病情中，鑽石公主號郵輪兩名香港確診男患者，分別在2月28日及3月6日不治。

不過，香港8日又有一起確診案例，這名41歲的男子，家住在跑馬地，2月中下旬時曾到訪日本，之後轉往英國，一直到2月29日才回到香港。報導指出，這名男子的唾液樣本對新冠病毒呈陽性，不過，他到急症室求診時沒有發燒，僅有頭痛及喉嚨痛病徵，目前正在伊莉莎白醫院治療。

此外，有鑒於各國紛紛傳出確診案例，澳門宣布，自8日中午12時起，所有入境前14日內曾經到過德國、法國、西班牙或日本的入境者，必須接受醫學檢查。

下週二（10日）中午12時起，所有在入境前14日內曾到上述國家的入境者，須按照澳門衛生當局的要求，在家居或指定酒店接受14日醫學觀察。除上述國家外，澳門先前已要求所有入境前14日內曾到南韓、義大利或伊朗的人在指定地點接受14天醫學觀察。