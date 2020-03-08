80名中國公民被隔離　陸媒控俄警：為升遷誣陷滯留者染病

▲ 80名中國公民在俄羅斯疑遭非人道對待，部分滯留者遭到俄警陷害，強制隔離。（圖／翻攝 今日頭條觀象台）

記者任以芳／綜合報導

日前有80名中國公民在俄羅斯被強制隔離，有媒體踢爆，這群被隔離者疑似遭到非人道對待，俄羅斯警方為了升遷，誣陷滯留者感染病毒，強制隔離。這些中國公民包括等待畢業答辯的留學生、做物流生意的商人和自由行的遊客等，其中不少人是2月剛入境莫斯科。

《鳳凰週刊》報導，俄羅斯當地時間3月7日，有4名中國人被遣返回國，剩餘人員也全部離開隔離的康復中心，返回一個半小時車程的莫斯科某遣返所。經歷了漫長的痛苦隔離期，他們的願望是快點離開遣返所，儘早回家。

▲中國公民只要離開隔離點，俄羅斯警方立刻強制隔離。（圖／翻攝 今日頭條觀象台）

據了解，這些中國公民包括等待畢業答辯的留學生、做物流生意的商人和自由行的遊客等，其中不少人是2月剛入境莫斯科。當地開始重視防疫，莫斯科城交公司2月19日先出重手，向司機發布「在車廂內發現中國人立即報告或報警的命令。」俄羅斯媒體RBC電視臺2月28日報導，莫斯科副市長證實，警務人員針對從中國飛抵莫斯科人員的住處進行「突擊檢查」，發現88人違反自我隔離規定，其中80人為中國公民。

▲俄羅斯強制隔離所伙食簡單。（圖／翻攝 今日頭條觀象台）

莫斯科市政府啟用全程監控系統及人臉識別技術，拍到隔離人員只要離開隔離地點，當地員警就會立刻找上門，以違反入境需居家隔離14天的規定，將他們帶走集中強制隔離。一名25歲楊姓中國公民向媒體投訴，獄警竟然還咳嗽、流鼻水，隔離所的廁所十分骯髒，伙食簡單也罷了，供餐人員連手套都沒帶，還有不少人是被誣陷感染。

▼ 俄羅斯強制隔離所人員，沒戴手套進行送餐。（圖／翻攝 今日頭條觀象台）

▲俄羅斯律師馬利克爆料，俄警疑陷害滯留者，為求工作升遷，示意圖。（圖／翻攝 俄羅斯觀察者）

俄羅斯自由派媒體MBK-NEWS於3月6日爆料稱，他們手中有充分的證據證明，這80名中國公民中，有不少人是被員警陷害。資訊源來自俄羅斯律師謝爾蓋•馬利克。馬利克參與處理幾名中國人被驅逐出境的案件，握有第一手資料。俄羅斯律師馬利克說「所謂3分鐘庭審，基本上是一場鬧劇。」

俄羅斯律師的部分材料顯示，莫斯科警察局至少兩名員警，瓦魯耶夫和梅爾尼科夫，以遏止病毒傳播為由，誘捕中國公民，然後將其驅逐出境。兩名員警的做法，會與破案率一起，以加分的形式算入工作總成績，有利於他們的職務升遷。目前中國官方也和俄羅斯官方進行交涉，希望友好對待中國公民，不要損傷兩國情感。