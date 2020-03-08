韓國瑜看到會怕！罷韓連署書40萬份裝箱照曝光　逾400箱3/9送件

記者許宥孺／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜行動持續展開，二階連署書造冊已達55萬份，罷韓團體將在9日上午將40萬份整理造冊好的連署書送交高雄市選舉委員會，而現在裝箱畫面也正式曝光了，「罷」字logo就貼在箱子上，且用膠膜封裝完畢，預計半夜就會陸續搬上貨卡車。

▲罷韓團體公布連署書的裝箱畫面。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼志工徹夜整理連署書。（圖／記者許宥孺翻攝）

就在連署書送交選委會的前夕，罷韓團體公布連署書的整理造冊畫面，可以看到一處倉庫裏頭堆滿許多紙箱，「大家好好投票！」，許多名志工正分工整理連署書，清點分類造冊後再放入紙箱內，在正式封裝前，紙箱外觀還要貼上大大的「罷」字logo，強調罷韓的決心。

▲連署書已完成造冊裝箱。（圖／記者許宥孺翻攝）

原本擺放連署書的鐵架，現在已經被清空，40萬份連署書都已經放入貼有「罷」字的小紙箱內。台灣基進新聞輿情部副主任張博洋表示，連署書含正、副本共約80萬份，約400多箱，一個棧板約有70箱左右，約有7個棧板將在明天送件。

▲罷韓團體尹立、張博洋拜會高雄市警局。（圖／記者翁進忠攝）

罷韓團體8日上午特別到高雄市警察局拜會，討論連署書遞交過程安全問題。尹立表示，除了40萬份之外，還要繳交影本，所以其實明天要送80萬份資料到市選委會，會將連署書分裝到多台3.5頓貨卡車，預計9點會到達位於鳳山的市選委會。

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