上任就面臨罷韓案　江啟臣：黨中央會協助韓國瑜把市政做好

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

記者楊蕓／台北報導

國民黨主席當選人江啟臣明天走馬上任，首要面臨高雄市長韓國瑜的罷免危機，對此，江啟臣8日受訪時表示，黨中央對於所有從政同志，不管是地方首長、民代，都必須給予相關協助，讓大家把本份做到最好，他強調，黨中央將與國民黨執政的15縣市統合起來相輔相成，是未來努力的目標。

江啟臣勝選後第一個公開行程，是8日下午帶著20多位第九屆、第十屆立委到大甲鎮瀾宮參香祈福。會後受訪時談到罷韓議題，江啟臣表示，他一再重申，韓國瑜是國民黨黨員，今天在場的還有張麗善縣長，他們都是國民黨在地方縣市上非常優秀的從政人才，「黨中央對於所有從政同志，不管是地方首長、民代，都必須給予相關協助，讓大家把本分工作做到最好。」

江啟臣強調，對於韓市長也一樣，我們中央、地方共同合作，找回市民對韓市長的支持，讓市政有感，一方面是對韓市長最大的肯定，二方面是找回大家對黨的信心，把市政做好未來會是黨中央和韓市長的合作重點，「我們有15個縣市長執政，如何把15縣市統合起來，大家相互合作、相輔相成，把彼此市政做到人民有感， 才是黨中央努力目標。」

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