罷韓連署書40萬份3/9送件！傳有人到場抗議　尹立請警方協助維安

記者許宥孺、翁進忠／高雄報導

罷免高雄市長韓國瑜行動持續展開，二階連署書造冊已達55萬份，罷韓團體將在9日上午將40萬份連署書遞交高雄市選委會，不過據罷韓團體內部情資了解，將有不同立場人士可能會到場抗議，因此罷韓團體在8日上午特別拜會高雄市警察局，請求警方協助維安工作。

▲罷韓團體拜會高雄市警察局。（圖／記者許宥孺翻攝）

罷韓團體8日上午特別到高雄市警察局拜會，討論遞交過程安全問題。Wecare高雄發起人尹立表示，此次拜會警方主要有3大重點，包括9日送件拜託警方進行連署書防護工作、運送到現場維安工作，以及據掌握到的網路情資，不同立場的人可能會在現場有抗議活動，希望警方幫忙，務求連署書送達市選委會相關運送工作能夠安全。

▲罷韓團體尹立、張博洋拜會高雄市警局 。（圖／記者翁進忠攝）

高雄市警局則由副局長王欽源接見，尹立表示，警方表達願意協助全力護送，尤其是主要業務和當地分局，也會協助安全相關工作。

尹立表示，之前為了連署書安全，是分散到各個地方整理，這幾天總部拉下鐵門也投入整理，因為除了40萬份之外，還要繳交影本，所以其實明天要送80萬份資料到市選委會，明天會將連署書分裝到多台3.5頓貨卡車，預計9點會到達位於鳳山的市選委會。

尹立指出，目前共收到55萬份連署書，9日則是先遞交40萬份，因為考量到造冊能量，因為需要大量志工整理，且如果55萬份都送交市選委會，以他們現在剔除方式如此不合理，連署書可能會不夠，所以預留了15萬份備用。

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