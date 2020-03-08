協助韓國瑜拚市政　江啟臣：找回人民對韓、國民黨的信心

記者鄧木卿／台中報導

國民黨新任主席江啟臣8日下午率領30多名現任卸任立委到大甲鎮瀾宮參拜，被問到如何看待罷韓行動時說，韓市長是本黨優秀黨員，黨中央必須協助做好市政，讓人民有感，找回人民對韓的支持，也找回對國民黨的支持。

▲江啟臣率多名立委到鎮瀾宮參拜。（圖／記者鄧木卿攝，下同）

江啟臣參拜完媽祖後受訪表示，他一再重申，韓市長是本黨非常優秀的從政同志，作為黨中央，不論是地方首長、民代，都必須給予相關協助，中央地方共同合作，做好本份，找回市民對韓市長的支持，讓市政有感，一方面對韓是最大肯定，另方面也是找回人民對國民黨的信心，黨中央將統合15個執政縣市，相互合作，相輔相成。

▲江啟臣和多名女立委合影，並祝婦女節快樂。

至於是否會和民進黨合作共推公民參政權下修到18歲？江啟臣表示，修憲議題分好幾個層次，自己還沒當黨主席前，已提案將公民參政權年齡下修，選舉權下修到18歲，被選舉權下修到20歲，這是國際潮流，全世界超過168個國家都已降到18歲可以投票，友好的國家包括美國、加拿大等先進國家，被選舉權甚至下降到18歲。

由於台灣成年的年紀民法上是20歲，因此江啟臣主張被選舉權也同步下降到20歲，尤其網路世代，很多年輕人有議題意見想表達，不希望只能在體制外表達，如果能夠讓他們也能夠派代表，選出代表到體制內來反映，這對台灣民主一方面是優化，二方面是深化，三方面是讓新世代聲音可進到國會、議會。

江還說，希望蔡英文總統和蔡主席未來在此議題可以共同推動，只要是人民想要的議題，在野黨都會全力推動，至於其他修憲議題，像是政治體制改革，需要社會更多共識，可以討論，但是務必要有社會共識基礎再來推動。

至於黨內人事是否異動？江說，每次主席改選，都牽動內部組織調整，包括中央和地方，他上任後會盡速了解、盤點，組織之所以要改造，就是要提升效率，讓效力和效益最大化，這是最重要目標。

江啟臣下午4點帶著黨內30多名現任、卸任立委到大甲鎮瀾宮參拜，他不但祝現場女立委婦女節快樂，也祝媽祖婦女節快樂，上香時也祈求慈悲的媽祖能保佑台灣甚至全世界平安，疫情早點遠離。

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