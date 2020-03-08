買不到額溫槍！各單位回「要等」　診所醫PO文：請問長官該怎麼辦？

▲國內對額溫槍需求持續大。（圖／記者李毓康攝）

記者許宥孺／高雄報導

受到新冠肺炎疫情影響，民眾瘋搶防疫用品，不管是口罩、酒精、消毒用品，甚至是額溫槍都處於缺貨狀態，不只是民眾買不到，現在就連基層診所也相當苦惱。高雄市小港高美泌尿科診所院長張美玉表示，診所內的額溫槍壞了，跑遍藥局、問過醫師公會，都表示：「要等」，讓她氣得在粉專上PO文：「誰關心為健康把關的基層診所？」

經濟部4日公告，額溫槍列為暫停出口，時間暫定至3月底，不僅國內對額溫槍需求持續大，現在就連基層診所需要額溫槍，也得自己想辦法！小港高美泌尿科診所院長張美玉表示，診所內的額溫槍壞了，比起維修，買新的還比較好，可是找遍各種管道，問了一個禮拜，就是買不到！

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▲基層診所無奈買不到額溫槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

張美玉氣得2度在臉書上PO文：「一個基層診所，耳溫槍壞了，問遍各種管道，買不到一支新的。請問長官，我們該怎麼辦？」、「一個診所，買不到耳溫槍、額溫槍，買不到隔離衣，政府自豪量產充足，但基層從沒拿到，誰關心未健康把關的基層診所？」

▲基層診所無奈買不到額溫槍。（圖／記者許宥孺翻攝）

張美玉向《ETtoday新聞雲》記者透露，打電話到醫師公會，醫師公會也說沒辦法，叫我們自己想辦法，那我覺得很奇怪，這些東西我們要去哪裡買？身為一個最基層的把關人員，我連這些東西都不知道要去哪裡買的到，問了藥局，都說要2至3個禮拜後『可能」』才有貨。

診所缺防疫用品，張美玉很是心急：「都說台灣很足夠，從開始防疫到現在，診所都沒有買到隔離衣耶！診所都沒有分配到隔離衣耶！」買不到額溫槍，那診所防疫怎麼辦？張美玉無奈表示：「沒辦法啊！只能問旅遊史了」。

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