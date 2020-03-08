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驚悚影像曝！大貨車切路肩賓士遭夾擠　衝出邊坡起火燒成廢鐵

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記者許宥孺／高雄報導

國道1號北向353.3公里在5日中午發生自小客車起火燃燒意外，一輛大貨車因變換車道至路肩，擦撞到後方白色賓士車，導致賓士車衝出護欄起火燃燒，而事發過程影片也被網友po上網。

▲國道車禍。（翻攝自／《爆料公社》）

▲白色賓士遭夾擠跌出邊坡。（翻攝自／《爆料公社》）

▲國道車禍。（翻攝自／《爆料公社》）

▲白色賓士遭夾擠跌出邊坡，當場冒出白煙起火燃燒。（翻攝自／《爆料公社》）

5日中午11點47分，41歲的溫姓大貨車駕駛行駛在橋頭區國道1號北向352.3公里時，因要變換車道至外側路肩檢查所載貨物綑綁情形，過程中擦撞到行駛外側路肩另一輛白色小客車，導致白色小客車衝出斜坡起火燃燒，車子燒到只剩軀殼。

據網友提供畫面，該段路肩開放早上7點至12點可行駛，當時藍色大貨車駕駛變換車道至路肩時，白色轎車正行駛在路肩上，疑似因剎車不及，造成雙方車輛擦撞，白色轎車因受到大貨車和護欄壓擠，當場衝出邊坡並翻車，車子隨即冒出濃濃白煙，不久後便起火燃燒。

▲國道車禍。（翻攝自／《爆料公社》）

▲白色賓士被燒得一片焦黑。（翻攝自／《爆料公社》）

救護人員抵達現場灌救後，白色賓士車已經燒得一片漆黑，車子嚴重毀損燒到只剩軀殼，而邊坡也因火燒車意外，草皮被燒出焦黑痕跡，護欄也因受到大力撞擊而坍塌。所幸史姓駕駛意識清醒，肢體擦傷及燒燙傷，送義大醫院診治，初步了解雙方均無飲酒。

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