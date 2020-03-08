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習近平未致賀電　江啟臣「尊重」：或許給對岸一個新的想像

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▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

國民黨主席補選7日落幕，由立委江啟臣接任新任黨主席。但按照往例，中國大陸國家主席習近平會致賀電給新任黨主席，目前卻僅有國台辦發布的新聞稿。對此，黨主席當選人江啟臣8日表示尊重，但他也強調，這不會影響他推動改革，而這也或許給對岸一個新的想像，不過他不對收到祝賀與否進行政治想像。

由江啟臣接下國民黨主席的職位後，按照過去經驗，從2013年前總統馬英九連任黨主席、2015年前新北市長朱立倫，到2017年前國民黨主席吳敦義，皆接獲習近平發出賀電。內容則不外乎與兩岸發展堅持「九二共識」、反對「台獨」等相關，但是這次江啟臣宣布當選黨主席後，不同往例，並沒有收到習近平的賀電，僅有國台辦發布的新聞稿。外界人士分析，這或許跟江啟臣在黨主席選舉期間，在政見會中直指「九二共識」有點舊了，未必受年輕人認同，也不被台灣人買單等相關言論有關。

對此，國民黨文傳會代理主委王育敏昨晚說，目前確實還未收到賀電，但一切尊重對方。江啟臣今也表達尊重之意，強調是否有賀電，皆不影響他推動改革的腳步。而他的當選或許也說明了，給台灣社會一個新的想像，「也給陸方一個新的想像」他也說，自己現在最重要的工作是「好好做事」，不針對收到祝賀與否進行政治想像。

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