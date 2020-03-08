國民黨中常委出爐　新北議員建議：挪出一席讓青年歷練

▲林金結。（資料照／林金結辦公室提供）

記者張乃文／綜合報導

國民黨主席補選與中常委選舉7日落幕，黨主席由立委江啟臣當選，而32位中常委有14位是具有民意基礎的立委或議員。而新北市議員林金結則成為候補第一位，不過他在臉書也向國民黨提出3個建議，包括「中常委選舉應該劃分選區」、「參選資格應有一定比例需曾任民意代表」及「挪出一席不分區席次讓青年領袖歷練」。

林金結此次未能順利選上中常委，他8日先是在臉書恭喜江啟臣及箇中常委當選，並感謝支持者。同時也提出3個建議，第一、「建議中常委選舉應該劃分選區」，他認為這樣有助於中常委向下紮根，經營選區，選區民意容易上達。

第二，林金結建議中常委「參選資格應有一定比例需曾任民意代表」，除了讓中常會具備民意基礎，更能有民眾監督中常會效能。

最後，林金結期望，中常會能具體提案，著重青年的經營，「挪出一席不分區席次讓青年領袖歷練」，青年領袖來自青商等組織的現任或最近卸任理事長，期程為期一年，每一屆將有四位青年領袖可以進入立院歷練，進而活化國民黨的體質。

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