邱毅轟國民黨「咎由自取」：江啟臣當黨主席「沒代表性」

▲國民黨新任黨主席江啟臣。（圖／記者林敬旻攝）



記者蔡文鈴／台北報導

國民黨立委江啟臣當選新任黨主席，受到黨內青壯派的祝賀。對此，前立委邱毅9日在臉書砲轟國民黨，一個百年政黨，黨員只剩下三十幾萬，投票率只有35％，淪落到如此慘況，令人不勝唏噓，卻也算是咎由自取，而江啓臣得到8萬票，「成為新任黨主席既沒有代表性，更不會有什麼威望，當然談不上任何期待了！」

邱毅說，江啓臣出身台中地方望族，是客家大老劉盛良的女婿，所以得到馬金的破格拔擢，很年輕就莫名其妙地幹了新聞局長，任內鬧了很多笑話，但金溥聰還是力挺他。

邱毅指出，江啓臣是親美派，但美國重視朱立倫的程度遠超過他，他上任後一定比吳敦義更加「親美遠中」，這是百分之百可以確定的。

不過邱毅認為，美國已經把籌碼都壓在蔡英文身上，江啓臣雖然一心想親美，美國卻看不上他，再加上江啓臣比較媚俗，會比吳敦義更走上「獨台化」，因此「國共關係」不可能回暖。江啓臣的「親美遠中」可能會兩頭落空，把國民黨帶入更困窘的局面。

邱毅指出，江啓臣確實比較年輕，但他是權貴二代，想法還是沈浸在「權貴的醬缸」，根本不是真正的「世代交替」。他擔任黨主席後，國民黨提拔的年輕人還是「權貴後代」，缺乏背景的年輕人仍然是「進階無望」。

此外，邱毅提到，江啓臣是本省人，但本省人不等於「本土化」。江啓臣所代表的「本土」是地方派系的本土、權貴世家的本土，過去與掌權者有千絲萬縷的本土。這種本土與真真正正的本土是有距離，甚至是相互排斥的。所以，有人猜想國民黨能爭取到本土支持，恐怕也是天方夜譚的幻想而已。

邱毅質疑，「江啓臣能改革黨內的買辦文化嗎？」這點是肯定的，但倒不是因為黨高層嚴禁買辦。很多人反對買辦，只是不服氣買辦權被某些人壟斷，並不是真的反對買辦。不過，今後國民黨內的買辦一定式微，因為大陸官方不再買國民黨的帳，買辦的活動空間大大被壓縮。

分析這次國民黨投票率，邱毅說，江啓臣拿了八萬黨員票，郝龍斌拿的更少，可以説是慘敗收場，原因有四：一是韓粉認為郝曾支持郭台銘，所以全力挺江。二是郝太老，也沒得到馬金系統支持。三是吳敦義討厭郝，吳系人馬全力拱江。四是郝刻意凸顯「嗆中」，弄得黃復興黨部也反對他。

綜觀本次國民黨主席選舉，邱毅認為，郝龍斌大概得淡出政壇，江啓臣雖表面上贏了，但很難為國民黨開創出新局，兩岸關係裡國民黨的角色式微。在疫情結束後，大陸的對台政策會趨於強硬，國民黨原扮演的剎車皮功能沒了，該輪到蔡英文「一個頭兩個大」了！

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