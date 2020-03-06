小明趕不回來甄試怎麼辦？　招聯會：需舉證說明不可抗因素

▲教育部表示，大學個人申請甄選外加名額將以專案方式核定，不會佔用考試分發名額。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

招聯會昨（5日）宣布，因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，滯留海外的考生，可用應變方案進行甄選，錄取後以外加名額方式保障，但考生如要適用應變措施，須舉證無法來台的理由。

根據教育部統計，位在大陸的東莞、上海、華東3所台商子弟學校目前應有139應屆畢業生無法返台，加上甄試日前14天無法返台者有44人，共計183人滯留境外。該數字除了台灣籍學生外，還有些是隨父母依親來台無台灣身分證的陸籍生「小明們」。

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招聯會表示，若因疫情停班、停課，大學校系應先啟用備援試場，同時校系可安排考生全部集中於備援試場，若有需要也可安排審查委員在遠端透過視訊進行二階甄試。若校系無備援試場，除醫牙校系外，一般校系可啟用調整配分比例的應變方案，亦即取消面試筆試實作，改以學測加書審計分，占分方式則把原先採用面試筆試實作的分數均分給學測及書審。

▲根據教育部統計，位在大陸的東莞、上海、華東3所台商子弟學校目前應有139應屆畢業生無法返台，加上甄試日前14天無法返台者有44人，共計183人滯留境外。（圖／記者林敬旻攝）

但招聯會也說明，滯留境外無法回台的考生必須在3月15日前透過原高中學校向招聯會反映，申請適用甄試應變方案，舉證說明在甄試前無法入境參加二階甄試的不可抗力因素，審核通過才適用應變方案。

稍早教育部也發新聞稿說明，應變方案涉及外加名額部分，將會專案核定，不會占據後續考試入學分發的招生名額。該會後續報部申請應變方案外加名額時，教育部會督導並檢視招聯會的應變方案是否符合招生公平性與防疫需求，同時要求招聯會依疫情指揮中心相關指示及規定，滾動調整應變方案。

