學測「命題沒鑑別度」大考中心挨批　教育部：完全尊重命題自主

▲教育部表示，尊重大考中心命題自主。（圖／記者崔至雲攝）



記者許展溢／台北報導

大考中心公布今年學測成績，數學科滿級分人數由去年的7,782人大幅增加至14,489人，比例由5.82%增加至11.22%，遭批根本沒鑑別度。教育部今（24日）晚回應，完全尊重大考中心的命題自主及命題專業。

教育部先是表示，今年英文科滿級分人數比例從去年5.66%下降至4.60%，強化了高分群學生的鑑別度，且國文、社會、自然3科鑑別度維持穩定。且招聯會今年增加「增加科目」及「分科篩選」的篩選關卡，依其模擬推估所示，應能明顯發揮降低超額篩選的作用。

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教育部表示，大學招生依據大學法第24條規定，是屬大學自主權責，由各大學組成招聯會共同議定招生事務。招聯會為維護考試專業性及公平性，將入學考試委託大考中心辦理，在能確保考試公平及招生品質的前提下，教育部完全尊重大考中心的命題自主及命題專業。

▲學測數學今年滿級分又創新高。（圖／記者林敬旻攝）



教育部提到，招聯會自大考中心得知情況後，即緊急運用2年資料進行模擬推估，模擬結果顯示，雖然今年數學科出現滿級分人數大幅增加的情形，但由於今年國、英、社、自4科鑑別度維持穩定，英文科滿級分人數並較去年減少1,664人，使得國英數自4科組合的滿級分人數仍維持相當穩定，只小幅增加184人，而國英數社4科組合更只微幅增加32人。根據模擬結果，「增加科目」與「分科篩選」應能明顯發揮降低超額篩選的作用，可以預期超額篩選校系組數與超額篩選人數都可較去年明顯降低。

針對此情形，教育部表示，首先要求招聯會須全力辦好今年個人申請，維持甄選招生工作品質，而對於超額篩選人數預期會有所增加的醫牙類學系，會全力支援其辦理招生工作所需資源。其次，要求招聯會與大考中心須針對數學科之鑑別度穩定性，後續針對「維持學測各科過去十年的鑑別度穩定性」、「數學科滿級分人數比例以落於107、108年結果之間為原則」、「查核命題規劃與招聯會委託方向一致」及「強化題庫題運用」等精進改善方向提出具體作法，並能確切落實。

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