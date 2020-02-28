學生滯留中港澳影響大學甄試　招聯會：3/5開會討論提建議方案





▲大學學測3月31日公布第一階段篩選結果。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

因新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，目前滯留在中港澳的學生約有630 人。有學生家長向媒體反映，擔心無法如期參加大學甄試、選填志願。對此，大學招聯會表示，選填志願和上傳書審資料，都是透過網路上傳，另外，招聯會也將在3月5日開會討論，提出建議方案。

招聯會指出，大學學測成績日前公布， 3月23日至24日辦理報名作業，3月31日公布第一階段篩選結果。受到大陸封城等因素影響，有部分高三學生無法回台上學，擔心影響甄選入學報名與升學權益，招聯會提醒考生，3月23、24日第一階段是透過網路報名，最多選填6個志願，公布篩選結果後，校系指定項目的書審資料也是透過網路上傳PDF檔。

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▲受疫情影響，目前滯留中港澳的高中生約630人。（圖／記者林敬旻攝）

招聯會表示，每個滯留未歸的學生狀況可能不同，呼籲滯留未歸的高三學生趕緊與高中聯繫，或是高中知道有學生無法返台也可以主動與學生聯繫了解狀況，高中匯集問題後提給招聯會。

招聯會執行秘書、清華大學副校長戴念華說，招聯會在2月13日召開教務長工作小組會議，會中討論因應疫情衍生可能停班課等防疫措施，若疫情影響甄選入學期程，各校後續配套措施的規劃。

另外，會中決議，先調查會員學校，在學校無法舉辦甄試或部分考生無法參加甄試的情況下之因應做法，並將在3月5日的常委會討論原則性的建議。因此，也希望高中端能在3月3日前將學生面臨的問題向招聯會提出，招聯會常委會可以一併討論；在遵照中央流行疫情指揮中心的規定下，提出可能的建議方案，以幫忙這些滯留在大陸的學生。

