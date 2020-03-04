大學個人申請二階首辦離島視訊面試　清大資工、中興行銷等188系試辦

▲109學年度大學個人申請管道第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，共188個系組參與。（圖／記者林敬旻攝）

記者崔至雲／台北報導

109學年大學個人申請第二階段甄試首次在離島試辦視訊面試，只要是就讀離島地區高中應屆、非應屆畢業學生，或是於澎湖、金門、馬祖地區參加109學年度學科能力測驗的考生均可申請。招聯會也將協調離島的大學提供視訊面試的場地和設備。

離島視訊面試共188個系組參與，其中包含清大英文系、資工系；銘傳大學法律系、建築系；中山大學機械與機電工程系;中興大學行銷學系；成功大學藥學系等。招聯會表示，已協調金門大學、澎湖科技大學、海洋大學馬祖校區提供場地和相關資訊設備。

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▲離島視訊面試共188個系組參與，其中包含清大英文系、資工系；銘傳大學法律系、建築系。（圖／記者林敬旻攝）

招聯會說明，離島考生申請視訊面試後，招聯會將依據各校系的甄試日期安排離島考生面試時段，各校系可請一組老師專門負責視訊面試，但將現場面試和視訊面試時段錯開。

銘傳大學教務長遲文麗表示，銘傳有多個校區，本身就常召開視訊會議，行政人員都很習慣視訊開會的經驗，而該校馬祖校區也常因為天氣不好，老師無法到該校區進行碩士在職專班的面試，因此以往就有視訊面試的經驗。再加上離島學生來本島參加甄試，常常機票、住宿等上不少錢，因此之前就有視訊面試的經驗，讓學生可節省時間和金錢成本。

遲文麗說，目前有40幾個系是視訊面試，現場除了考試、展示、跑關等要求外，銘傳將安排教室，分別對應馬祖、金門、澎湖等地，過程也都將錄影錄音記錄，不會有考生作弊的狀況。

