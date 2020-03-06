游錫堃二度遭恐嚇「不知情」　徐國勇致歉：溝通聯繫出了問題

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，5日在立法院受訪時更拿出證據，說明自己在3月2日再度收到恐嚇信。內政部長徐國勇6日表示，游錫堃二度遭恐嚇，警政署確實未向他報告，因此自己並不知情，內政部警政署負責正副總統、五院院長相關維安，溝通聯繫上的確出了問題，他為此向游錫堃致歉。

行政院長蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，針對有人質疑游錫堃遭恐嚇其實是民進黨內因警界人事角力，徐國勇會前受訪時表示「這個想太多了」。

▲游錫堃遭恐嚇報警事件說明。（圖／記者李毓康攝）



徐國勇表示，整個聯繫工作應該要更周到，其中游錫堃的住所在台北市，但警政署並沒有通知台北市警察局，才會造成台北市的警察不知道游錫堃被恐嚇，也才會有派出所的所長在游錫堃臉書留言「報告院長，我們不知道您被恐嚇」，顯然是聯繫上出了問題。

徐國勇說，如果立法院長的人身安全出了問題，第一時間要保護的警網當然是巡邏的警員，一有狀況馬上可以到，而刑事警察局從事偵查工作，從事各種犯罪偵查、分析、抓犯人等工作，第一層巡邏員警快打部隊不在這裡，因此應該通知地區的警察局。

徐國勇表示，游錫堃住所留下的巡邏箱，的確沒有貼QRCode，QRCode是5日上午才貼上的。此外，游錫堃第二次被恐嚇在3月初，「第二次還沒有破案，也還沒有做處理」，因此他並不知道游錫堃被二次恐嚇，警政署也沒有向他報告，「我也不知道，是聯繫上出了問題」。

徐國勇說，游錫堃認為第二次被恐嚇的事情還沒有處理好、不算破案，加上住家樓下原先沒有貼QRCode，「儘管警方說隔壁有巡邏、隔壁有，但巡邏也會經過院長的住家」，院長住所樓下所設的巡邏箱如果認為沒必要就撤掉，有必要就是要有QRCode、要去查，才不會構成相關漏洞，「的確在聯繫上出了一些問題，我才會向院長致歉」。

徐國勇表示，在游錫堃把親身的經驗講出來後，的確是在聯繫上出了問題，「這部分我比較失禮」，內政部負責正副總統、五院院長相關的維安工作，對於國家重要得七位領導人，當然維安要做好。

其他人也看了這些...

►「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天 巡邏箱空的氣炸

►QR code設在住家旁邊 游錫堃：那台北市幾千個巡邏箱都算我身上好了

►游錫堃「巡邏箱一直空的」！小所長公開槓院長「沒接獲報案」：不知被恐嚇

更多熱門新聞...

►游錫堃自爆遭恐嚇報警「沒下文」 徐國勇：2月底已破案

►游錫堃自爆遭恐嚇15天「沒下文」 刑事局：獲報當晚就抓到人

►葉毓蘭：游錫堃退休太久 對這幾年的「警政改革」知道太少



►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！