恐嚇游錫堃「承擔滅門悲傷」　老榮民PO傳票再嗆：有空歡迎指教

記者黃翊婷／綜合報導

立法院長游錫堃4日在臉書爆料，表明他在2月下旬遭到自稱為「游貴湘」的人透過臉書、寄信恐嚇，掀起社會各界熱議。不過，這位游先生5日隨即在臉書PO出桃園地檢署寄出的傳票，反嗆會接受游錫堃的「妨害自由」告訴詢問，「若有空，歡迎蒞臨指教。」

▲游男臉書PO文再嗆游錫堃。（圖／翻攝自Facebook／當事人）

游錫堃表示，2月18日這位游貴湘具名在臉書公開恐嚇他和家人，隔日便收到一封恐嚇信，內容是「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票2萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，讓他相當憂心，「我個人的安危沒有關係，但是我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了，巡邏箱還是空的？」

游錫堃這篇PO文一公開，隨即掀起社會各界熱議，對於「報案沒下文」一事，刑事局偵二大隊回應，2月21日接獲報案，當晚就前往桃園逮捕88歲游姓老榮民，游男到案後堅稱自己只是怒嗆游錫堃不愛中華民國，訊後已被依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

▲游錫堃出面說明從遭恐嚇到報警之間的來龍去脈。（圖／記者宋良義攝）

然而，事情到此仍未落幕，游男5日在臉書PO出桃園地檢署的刑事傳票，並隔空嗆聲，「明天（指6日）上午11點，我要去桃園正光路898號地方法院，接受游錫堃『妨害自由』（如附件）的告訴詢問，若有空，歡迎蒞臨指教。」他的親友也紛紛在PO文底下留言力挺，「這有妨害什麼自由」、「告訴檢察官這是民意」、「反告游錫堃干涉言論自由」。

不過，游錫堃受到恐嚇，政壇一度傳出此事與黨內派系鬥爭有關，但這也只是未獲證實的傳聞。對此，內政部長徐國勇5日出面說明案情，表示游私宅外的巡邏箱確實是空的，QR code也是後來貼上去的，可能是因為這樣才沒有看到，而且警政署也沒有向他報告，畢竟五院院長是國家重要領導人，維護院長安全是警政署保六總隊的責任，而內政部是督導單位，自己不知道這件事相當失禮，之後會向游致歉，也會加強各方面的維護。