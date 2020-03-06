　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

全國性酒測暫停惹議　徐國勇：全國警察這個時候非常忙

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼立法院財政等聯席委員會審查 「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」,徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）

記者林銘翰／台北報導

內政部長徐國勇5日於立法院備詢時表示，「全國性」酒測已經暫時取消，但地方政府的酒測仍然「照抓照罰」。對此，徐國勇6日重申，地區性的臨檢絕對沒有停、照樣在抓酒駕，並再次強調「酒駕零容忍、防疫零空隙」，必須把這兩件事都要做到。不過於此同時，每天有很多警察必須負責協尋失聯者，鄰里長居家檢疫的關懷也需要警力支援，「所以全國警察這時候是非常的忙」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，徐國勇在接受時代力量立委陳椒華質詢時表示，「全國性」酒測暫時取消，但地區性的酒測需要時還是會做，在接受民進黨立委陳瑩質詢時更強調，「全國性」酒測已經暫時取消，但地方政府的酒測仍然「照抓照罰」。

行政院長蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，徐國勇會前受訪時重申，酒測只是暫停全國性同步酒測每個月的兩次而已，地方政府屬於地區性酒測，每個月最少6次、有時候到10次都是要繼續進行。

徐國勇表示，全國性酒測如果同步實施，每天要派很多警察在機場、港口等地要收取入境旅客各項健康聲明卡。不過於此同時，每天有很多警察必須負責協尋失聯者，包含居家檢疫、居家隔離卻到處趴趴走的人，「那些人不少」。此外，還有鄰里長居家檢疫的關懷，有時候也需要警力支援，「所以全國警察這時候是非常的忙」。

徐國勇說，在這種情況下，全國性同步酒測一個月頂多兩次，若要在這個時候同步實施全國警力都要投入，就會影響防疫工作的進行，因為警察要協尋失聯者是十萬火急，全國性同步酒測一個月頂多兩次先暫停，2月15日警政署公文就已發下去。

此外，除了全國性酒測外還有地區性酒測，縣市政府警察局所同步實施的酒測一個月最少2次、各個分局一個月最少4次，加起來一個月單單就至少有6次，若再加上派出所自己做的，地區性酒測有的一個月就多達十幾次，強調「地區性的臨檢絕對沒有停，照樣在抓酒駕」。

徐國勇強調，「酒駕零容忍、防疫零空隙」這兩件一定要做到，警察在防疫零空隙一定要全力投入，但酒駕零容忍也絕對不能放鬆，因此地區性的酒駕檢查沒有停，會繼續嚴格實施，而全國性同步酒駕檢測為了警力的調配暫時延後，大家如果把事情弄清楚，就可以發現酒駕零容忍在地區性的臨檢照樣嚴格取締，就是為了做到防疫零空隙。

其他人也看了這些...

在台表演澳籍音樂家染疫！　21名隔離者含「團員、記者、工作人員」
搭長榮澳確診男是國際音樂家！2/28國家音樂廳、3/1演奏廳演出
國家音樂廳閉館消毒！文化部：其它藝文活動全採「梅花座」

更多熱門新聞...

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲
徐國勇：全國性酒測暫時取消　地方政府酒測「照抓照罰」
和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

居家防疫，內外大掃除的時刻到了！

ET快訊
遭控背信台中被逮！范可欽「搬家沒收到傳票」臉書發聲了
黃智賢提6點批評陳時中「裝睡」　網怒轟：要有點良心
鐵鎚狠K蔡阿嘎孕妻！黑衣男起底「是館長粉絲」..共犯還有恐怖
達比修有出現咳嗽症狀取消登板！推特自爆：可能得新冠肺炎
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

中華地下道主線開放通車！韓國瑜談辛苦工務局同仁：要請他們喝啤酒

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

高嘉瑜列《日經亞洲評論》11位「亞洲女性先驅」　與何韻詩一同入選

蔡壁如問贊不贊成修法18歲可投票　蘇貞昌大方答：贊成

罷韓團體轟韓國瑜收割王　罵工程進度嚴重延宕：還有臉去剪綵

新冠肺炎防疫紓困再加碼！ 盧秀燕祭「紓困九箭」62萬人受惠

雲端最前線／取消酒駕就能防疫情？中央下令 地方不甩

全國性酒測暫停惹議　徐國勇：全國警察這個時候非常忙

考紀會踩煞車不處理「傅崐萁案」　周守訓：為國民黨形象著想

防堵疫情擴大　北市宣布：300人以上室內活動原則取消或延期

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

兒用告白影片「裝劈腿」惡整老媽 她霸氣護正宮嗆小三：有種找我！

小被被拿去洗！汪崩潰盯烘衣機　眼眶泛紅掀網笑：味道不對惹XD

在家也能做！公開正統大阪燒教學　加入「鰹魚高湯、山藥泥」是關鍵

直擊「馬戲團猴子」殘忍訓練過程！ 金屬項圈緊勒喉...逼學表演把戲

蔡阿嘎夫妻被打...館長出面開戰黑衣人！　怒轟「垃圾」：人家是一個媽媽

中華地下道主線開放通車！韓國瑜談辛苦工務局同仁：要請他們喝啤酒

讚孩子已超乎想像　蘇貞昌：我孫女說要讀火星大學

高嘉瑜列《日經亞洲評論》11位「亞洲女性先驅」　與何韻詩一同入選

蔡壁如問贊不贊成修法18歲可投票　蘇貞昌大方答：贊成

罷韓團體轟韓國瑜收割王　罵工程進度嚴重延宕：還有臉去剪綵

新冠肺炎防疫紓困再加碼！ 盧秀燕祭「紓困九箭」62萬人受惠

雲端最前線／取消酒駕就能防疫情？中央下令 地方不甩

全國性酒測暫停惹議　徐國勇：全國警察這個時候非常忙

考紀會踩煞車不處理「傅崐萁案」　周守訓：為國民黨形象著想

防堵疫情擴大　北市宣布：300人以上室內活動原則取消或延期

慎入！新冠首例肺部活檢報告「全充血壞死成古銅色」　主要病變從這開始

中華地下道主線開放通車！韓國瑜談辛苦工務局同仁：要請他們喝啤酒

台南麻豆車禍市道171線最高　未注意車前狀況是主因

NSO團員神預言 音樂家確診！嘆舞台表演者「暴露高風險」憂被貼標籤

這也太爽了！「最有溫度的候車亭」　宜蘭三星等公車還可泡湯

廁所小解不慎皮包遺落　枋寮警神速聯絡失主…獲讚高效率

「口罩之爭」吳宗憲告館長首開庭　天王互嗆對決...首輪憲哥缺席

「目視速度快」警一路追闖私宅酒測0.75　大法官撐腰：程序有誤！騎士無罪　

浪貓初見小鹿賞喵拳　她錄下「走心過程」現在每天曬恩愛

在家也是蜘蛛人！湯姆霍蘭德「瞞漫威狂偷道具」　帶走鋼鐵人寶物

辦28人性愛趴直擊女友戰6男　男友：給她難忘的20歲生日

政治熱門新聞

「裝睡！」黃智賢向陳時中提6點批評

員警怕氣吹到手上染疫　徐國勇：取消全國性酒測

游錫堃二度遭恐嚇　警政署竟要游辦將證據自行寄回

楊文嘉：你是強盜國家？

口罩國家隊大集合！　蔡英文：身為台灣的總統我很驕傲

陳超明提議家庭自製口罩　解缺罩兼宣導防疫

徐國勇全國性酒測喊卡　酒駕防制協會批「大走鐘」

蘇貞昌：酒駕不要來亂！防疫還是會酒測

黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

確診音樂家曾入座觀眾席　鄭麗君回應了

高虹安找出缺口罩地點　陳時中：教教我們

和唐鳳討論口罩實名制2.0　陳其邁：我們一定能共度難關

澳洲音樂家確診「機場檢疫」有漏洞？蘇貞昌：逐一盤點都可改進

慈濟贈北市3千個「祝福包」

更多熱門

相關新聞

疫情擴散布蘭特原油下跌2.2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

疫情擴散布蘭特原油下跌2.2%　專家預估下周汽柴油可望再降價

中國大陸境外的新冠肺炎（COVID-19）病例大幅增加，引發市場疑慮，布蘭特原油周四下跌2.2%，專家預估下周國內汽柴油價格可望再降價，汽、柴油零售價格每公升約各調降0.5元，用車人不妨等下周一凌晨起再把愛車油箱加滿，替自己省點荷包。

醫護被外送嫌髒！醫怒：誰的心比較髒？

醫護被外送嫌髒！醫怒：誰的心比較髒？

歷史新低！美國30年期公債殖利率首次跌破1.5%

歷史新低！美國30年期公債殖利率首次跌破1.5%

無薪假、減班休息有錢領？合計最高4.2萬！

無薪假、減班休息有錢領？合計最高4.2萬！

女患者症狀較輕但「潛伏期更長」

女患者症狀較輕但「潛伏期更長」

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎徐國勇內政部酒駕酒測

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世

互嗆積怨半年！黑衣男持鐵鎚報復

鐵鎚怒敲蔡阿嘎！網友灌爆「2嫌」臉書

台冠狀病毒之父：病毒沒有變種

黑水虻博士「不倫吃人妻」　偷情暗號曝光

小S被老公罵到「邊煮麵邊哭」爆發：要把我逼到什麼程度

超帥「北海道知事」防疫爆紅：感謝妻子

謝和弦刪光7年合照「Keanna卻全留下」！親訴原因

美女主播李文儀「通化街老家17億」標出！

台大醫解析《金師傅2》劇情被讚爆

確診音樂家爆　「彩排沒戴口罩咳不停」

法世界報讚：台灣是抗新冠病毒典範

艾莉絲夫婦超市起爭執！

3月底武漢病例將清零？　陸中工院士說話

英男「在武漢染新冠肺炎」憶染病過程：像被火車輾過

更多

最夯影音

更多
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區
蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

蔡阿嘎「遭黑衣人狠K」畫面曝光！　二伯住院硬起來開戰：絕不原諒

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

持鐵鎚襲「蔡阿嘎＋孕妻二伯」　黑衣男竄小巷變裝畫面曝光！

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

玩大的！路人把手機猛拋3層樓高 墜下秒摔爆...劉沛送全新iPhone

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

耐心大考驗！心機汪敷衍主人指令 暴衝貪食掃光零食：小孩才做選擇

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面