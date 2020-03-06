全國性酒測暫停惹議　徐國勇：全國警察這個時候非常忙

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

內政部長徐國勇5日於立法院備詢時表示，「全國性」酒測已經暫時取消，但地方政府的酒測仍然「照抓照罰」。對此，徐國勇6日重申，地區性的臨檢絕對沒有停、照樣在抓酒駕，並再次強調「酒駕零容忍、防疫零空隙」，必須把這兩件事都要做到。不過於此同時，每天有很多警察必須負責協尋失聯者，鄰里長居家檢疫的關懷也需要警力支援，「所以全國警察這時候是非常的忙」。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，徐國勇在接受時代力量立委陳椒華質詢時表示，「全國性」酒測暫時取消，但地區性的酒測需要時還是會做，在接受民進黨立委陳瑩質詢時更強調，「全國性」酒測已經暫時取消，但地方政府的酒測仍然「照抓照罰」。

行政院長蘇貞昌6日率領行政團隊赴立法院進行施政報告備詢，徐國勇會前受訪時重申，酒測只是暫停全國性同步酒測每個月的兩次而已，地方政府屬於地區性酒測，每個月最少6次、有時候到10次都是要繼續進行。

徐國勇表示，全國性酒測如果同步實施，每天要派很多警察在機場、港口等地要收取入境旅客各項健康聲明卡。不過於此同時，每天有很多警察必須負責協尋失聯者，包含居家檢疫、居家隔離卻到處趴趴走的人，「那些人不少」。此外，還有鄰里長居家檢疫的關懷，有時候也需要警力支援，「所以全國警察這時候是非常的忙」。

徐國勇說，在這種情況下，全國性同步酒測一個月頂多兩次，若要在這個時候同步實施全國警力都要投入，就會影響防疫工作的進行，因為警察要協尋失聯者是十萬火急，全國性同步酒測一個月頂多兩次先暫停，2月15日警政署公文就已發下去。

此外，除了全國性酒測外還有地區性酒測，縣市政府警察局所同步實施的酒測一個月最少2次、各個分局一個月最少4次，加起來一個月單單就至少有6次，若再加上派出所自己做的，地區性酒測有的一個月就多達十幾次，強調「地區性的臨檢絕對沒有停，照樣在抓酒駕」。

徐國勇強調，「酒駕零容忍、防疫零空隙」這兩件一定要做到，警察在防疫零空隙一定要全力投入，但酒駕零容忍也絕對不能放鬆，因此地區性的酒駕檢查沒有停，會繼續嚴格實施，而全國性同步酒駕檢測為了警力的調配暫時延後，大家如果把事情弄清楚，就可以發現酒駕零容忍在地區性的臨檢照樣嚴格取締，就是為了做到防疫零空隙。

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