游錫堃自爆遭恐嚇15天「沒下文」　刑事局：獲報當晚就抓到人

▲游錫堃爆遭恐嚇多日，巡邏箱卻還是空的。（圖／翻攝游錫堃臉書）

記者張君豪／台北報導

立法院長游錫堃4日在臉書自曝上個月收到恐嚇信件，但事後向警方報案後卻全無下文，甚至迄今連巡邏箱也是空的。據調查，本案並非台北市警方受理，而是由刑事警察局受理偵辦，並在獲報當天晚上就已抓到人。

立法院長游錫堃2月中旬遭署名「游貴湘」透過臉書、以及郵件送信方式恐嚇他本人與家人，4日晚間院並在臉書PO文，指向警方報案後卻全無下文，甚至迄今連巡邏箱也是空的。對此，刑事局偵二大隊表示，2月21日接獲報案，當天晚上就到桃園逮捕88歲游姓老榮民，游嫌到案後，認為僅是怒嗆游錫堃不愛中華民國，就請離開，沒有恐嚇之意，訊後依恐嚇罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

昨天深夜11時許，游錫堃在臉書PO文表示，上月18日有一名游貴湘，具名在臉書上公開對游錫堃及其家人恐嚇，隔日又收到署名「游貴湘」，給他及家人的恐嚇信，內文有：「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票2萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？

刑事警察局則證實，上月21日游錫堃即透過國會聯絡人通報刑事局，刑事局受理後則由偵二大隊積極展開偵辦，當晚7點就逮捕涉案的游姓老榮民到案送辦。警方也於3月2日將88歲游姓老榮民依涉嫌刑法第305條恐嚇罪嫌移請臺灣桃園地方檢察署偵辦。

【其他新聞】

►大麻可治新冠肺炎...謝和弦IG亂貼假資訊 刑事局約談下場曝

►影／離譜內鬼抓到了！洩露1家4口染新冠肺炎行蹤個資 內湖警副所長將嚴懲

►影／懲處出爐！洩露新冠肺炎病患接觸史 副所長被火速拔官+一大過



►滑新聞還能變美，偷偷分享少女秘密！