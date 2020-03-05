游錫堃自爆遭恐嚇報警「沒下文」　徐國勇：2月底已破案

▲內政部長徐國勇、警政署長陳家欽。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的，「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦」。對此，內政部長徐國勇5日表示，刑事警察局在第一時間立即偵辦，其實不到2月底就已經破案，也已在3月2日將相關人員移送桃園地檢署偵辦。

游錫堃4日深夜在臉書發文指出，他個人的安危沒有關係，但家人是無辜的，為什麼都已經報案半個月了，巡邏箱還是空的，沒有任何警察來關心過，立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦。

立法院財政、內政、經濟、教育及文化、交通、社會福利及衛生環境委員會聯席會議5日舉行聯席會議，就「中央政府嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別預算案」進行審查，力拚13日院會三讀通過。

▲內政部長徐國勇。（圖／記者李毓康攝）



針對游錫堃自爆遭恐嚇一事，徐國勇會前受訪時表示，第一時間警政署長陳家欽的確有向他報告，刑事警察局也立即偵辦，在不到2月底就已經破案，也已在3月2日將相關人員移送桃園地檢署偵辦，也有跟秘書做筆錄，會請陳家欽與相關人員解釋、報告，「如果連絡上不周到，會請警政署以後要更周到」。

徐國勇呼籲，政治立場可以不一樣，但不可以用違法手段表達意見，言論自由仍必須在合法範圍內，恐嚇是不行的。他說，此案件可能在聯繫上不夠精細，會請警政署相關人員去報告，再次強調案子在2月下旬就已經破案。

至於外界質疑游錫堃為何是透過秘書報案，徐國勇認為這很正常，自己在擔任立委、行政院發言人與內政部長時都被恐嚇過，有時候也是透過辦公室主任去報案，「院長非常忙，公文非常多，我當部長也一樣，有人恐嚇我」，若有空檔也會連絡立法院秘書長林志嘉，好向游錫堃報告。

徐國勇表示，目前台北市的巡邏箱都已經電子化，其他縣市也陸續在進行電子化中，至於是否建議員警在巡邏箱內張貼明確的QRCode，徐國勇僅說警政署有很多專業人才比他厲害，這部分不便評論。

陳家欽受訪時則表示，對於院長與家人的安全，警政署非常重視，會請台北市警察局、保六總隊加強游錫堃與其家人的安全，台北市警察局將加強巡邏密度增加見警率，保六總隊也已經派隨扈加強保護。

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