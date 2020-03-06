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二度恐嚇游錫堃！老榮民赴地檢署說明　拔菜總部聲援：他沒錯！錯的是蔡英文

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記者沈繼昌、陳韻如／桃園報導

立法院長游錫堃4日在臉書自曝，他2月下旬到自稱為「游貴湘」的人透過臉書、寄信恐嚇，引起社會譁然。6日上午，游男到地檢署說明，而現場有不少拔菜總部的人員到場，還拿著寫有，「老先生沒錯，錯的是蔡英文忘恩負義」的牌子聲援，強調游男才是愛台灣的愛國者。

▲▼拔菜總部到場聲援嗆游錫堃老榮民。（圖／記者沈繼昌攝）

▲拔菜總部到場聲援嗆游錫堃老榮民。（圖／記者沈繼昌攝）

游錫堃表示，2月18日這位游貴湘具名在臉書公開恐嚇他和家人，隔日便收到一封恐嚇信，內容是「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票2萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，讓他相當憂心，「我個人的安危沒有關係，但是我的家人是無辜的。為什麼都已經報案半個月了，巡邏箱還是空的？」

▲▼游錫堃遭恐嚇報警事件說明。（圖／記者宋良義攝）

▲游錫堃臉書曝遭恐嚇，警方獲報當天就逮到高齡88歲的游男。（圖／記者宋良義攝）

這篇貼文一曝光，立刻引起社會一片譁然，而刑事局偵二大隊也在接獲報案的當天晚上，就在桃園逮捕高齡88歲的游姓老榮民。游男到案後，不斷堅稱自己只是怒嗆游錫堃不愛中華民國，訊後也被依恐嚇罪嫌送辦。

此外，游男5日又在臉書PO出刑事傳票，並隔空嗆聲，「明天（指6日）上午11點，我要去桃園正光路898號地方法院（桃園地檢署），接受游錫堃『妨害自由』（如附件）的告訴詢問，若有空，歡迎蒞臨指教。」

游男6日一早地檢署說明，《ETtoday新聞雲》記者現場直擊，有不少拔菜總部的人員也到場聲援，手上揮舞著旗幟，還拿著寫有，「老先生沒錯，錯的是蔡英文忘恩負義」、「國軍不能為蔡英文的仇中白白犧牲」、「向游貴湘老先生致敬，您才是愛台灣」、強調他才是愛國者。

我沒有遲到，是時間遲到了！

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