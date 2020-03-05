徐巧芯酸游錫堃「官再大也只是個公僕」　請給辛苦的員警一個道歉

▲游錫堃遭恐嚇報警事件說明。（圖／記者宋良義攝）



記者蔡文鈴／台北報導

立法院長游錫堃遭人恐嚇透過管道尋求警方協助，但卻發現家中附近的巡邏箱都沒有員警簽到，事後轄區員警出面澄清已E化簽到，而內政部長徐國勇也出面表示嫌犯已經抓到，但他仍認為這件恐嚇案並未受到重視。對此，台北市議員徐巧芯5日在臉書酸游錫堃，「立法院長－官再大也只是公僕！請給我們辛苦的員警一個道歉。」

徐巧芯指出，在市議員任內大力支持台北市警察巡邏GPS的政策。推動過程中也有不少議員透過質詢等方式監督市府，讓它減少漏洞。舉例來說，有人會問只是掃描 QR CODE 可不可以拍照下來在家裡掃描，就可以偷懶？其實是不可以的！超過一定的距離，就沒辦法簽了。也曾有少數警察透過一些資訊技巧造假，都被抓到並嚴厲懲處了。

徐巧芯表示，游院長有這麼多管道與方式可以詢問門口旁邊的QR CODE 用途是什麼，哪怕只是一般民眾，打電話到警察局詢問都可以得到答案。如果真的一直找錯地方看著信箱，也一樣可以詢問警察局自家周邊有沒有巡邏地點，有需要的話申請增設。這都是「一般民眾」也可以透過公開管道得到的服務。

徐巧芯認為，游錫堃身為立法院長，理應比一般民眾對於公共事務有更多理解，卻未查證就用臉書公開散佈錯誤訊息，不僅傷害了員警士氣，也造成外界誤解。如今真相釐清，恐嚇您的人早早被偵辦，也一直都有員警在您家周遭巡邏。這一場「烏龍」竟然是您擔任院長的起手式，「能不能好好向警察們道歉呢？」

針對這起恐嚇事件，游錫堃稍早出面表示，自己不重要，重點是人身安全最重要；至於QR CODE問題，他則笑說，「那台北市幾百個，幾千個巡邏箱，都算在我身上好了！」

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