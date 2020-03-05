「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天　巡邏箱空的氣炸

▲游錫堃不滿報案後員警沒來巡邏。（圖／翻攝游錫堃臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的，「立法院長家人的人身安全是這樣，叫一般民眾怎麼辦？」對此，大安分局表示，巡邏已改為掃描QR Code，並非在舊式的巡邏箱簽到。

游錫堃表示，他2月18日收到一名暱稱「游貴湘」的民眾寄來的恐嚇性，內文提及「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票2萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣」，讓他非常擔憂。

▲恐嚇信如上。（圖／翻攝游錫堃臉書）



「恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」游錫堃說，他收信的隔天立刻透過國會聯絡人通報警政單位，期間協助做筆錄，但至今卻沒有下文，「為什麼都已經報案半個月了！巡邏箱還是空的？沒有任何警察來關心過？」

據悉，該名網友「游貴湘」曾在臉書上PO出郵政匯票2萬元的圖片，並在標題「三致蔡英文總統」的內文提及政治立場，全文如同寄給游錫堃的信件。

大安分局表示，警方是否巡邏跟報案並無關連，且現已改為掃描QR Code回報，倘若游錫堃需要警方巡邏，可以提出申請。

▼警方目前都使用掃描登記。（圖／記者游宗樺攝）

