QR code設在住家旁邊　游錫堃：那台北市幾千個巡邏箱都算我身上好了





▲立法院長游錫堃。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵、陶本和／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜在臉書PO文表示，他日前收到恐嚇信，豈料通報警政單位後卻沒有下文，甚至連巡邏箱都是空的；但是，火速被小所長打臉，強調未接獲報案。對此，游錫堃5日上午回應，自己不重要，重點是人身安全最重要；至於QR code問題，他則笑說，「那台北市幾百個，幾千個巡邏箱，都算在我身上好了！」

面對遭受恐嚇一事，游錫堃5日在立法院受訪時回應，最主要是人身安全問題，他個人安危不重要，但家人是無辜的，懷疑恐嚇者背後有一個團體跟中國互通，所以對家人人身安全很擔心。

▲游錫堃遭恐嚇報警事件說明。（圖／記者宋良義攝，以下皆同）

游錫堃表示，對方第一次寄匯票是在2月18日，總統府2月20日退回，但2月27日又再寄過來，他們則在3月2日收到，「3月2日收到匯票，可見他並沒有因為警方的安排，而有收斂！有沒有破案不重要，有沒有移送法不重要，我講的是人身安全問題，我個人安危不重要，但家人是無辜的，我希望我家人像一般老百姓這樣，人身安全獲得重視。」

被問到一般老百姓可以跟國會聯絡人報案嗎？游錫堃說，「你看到我們用國會報案，我的家人有受到人身安全的維護嗎？」；此外，媒體也追問，台北市警局方面說都有在巡邏一事，他則說，「台北市今天早上在我轄區的派出所說，員所不知道您最近遭人恐嚇！」

對於要不要親自去派出所報案？游錫堃則表示，這部分已經透過刑事局，透過刑事局通知後已經成案，且刑事局也做筆錄了，「現在我是院長，所以我透過我們的管道去處理，這樣同樣是個警政署，應該讓基層警員知道，但從這看出來，可以看得出來基層警員不知道」。

最後，關於QR CODE問題，游錫堃說自己4日晚上有去拍照，裡面沒有QR code。被記者問到，QR code是設在另一個地方，游錫堃笑說，「那台北市幾百個，幾千個巡邏箱，都算在我身上好了！」

其他人也看了這些...

►「承擔滅門血案的悲傷！」游錫堃爆遭恐嚇15天 巡邏箱空的氣炸

►立法院長怒po「巡邏箱一直空的？警察都沒來」…大安分局急回覆 游錫堃不信：哈哈

►游錫堃「巡邏箱一直空的」！小所長公開槓院長「沒接獲報案」：不知被恐嚇

更多熱門新聞...

►游錫堃自爆遭恐嚇報警「沒下文」 徐國勇：2月底已破案

►游錫堃自爆遭恐嚇15天「沒下文」 刑事局：獲報當晚就抓到人

►居家防疫，內外大掃除的時刻到了！