游錫堃「巡邏箱一直空的」！小所長公開槓院長「沒接獲報案」：不知被恐嚇

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記者莊智勝／台北報導

立法院長游錫堃4日在臉書自曝上個月收到恐嚇信件，但事後向警方報案後卻全無下文，甚至迄今連巡邏箱也是空的。對此，大安分局瑞安街派出所所長洪長義則親自PO文向游錫堃表示，「本分局及派出所並未接獲您任何報案、及製作相關筆錄，本所並不知道您最近遭人恐嚇。」

▲游錫堃爆遭恐嚇多日，巡邏箱卻仍是空的。（圖／翻攝游錫堃臉書）

游錫堃4日深夜在臉書上透露，2月18日一名署名「游貴湘」的網友在臉書上對他、及家人發出恐嚇文，翌日又收到同樣署名「游貴湘」的恐嚇信件，內文寫道「或叫游錫堃一家人，承擔滅門血案的悲傷，為此，謹奉上郵政匯票二萬元，請轉交給游錫堃，購買即時離台機票，離開台灣。」

「恐嚇的意味這麼重，家人的安危如何叫人放心？」游錫堃說，自己2月19日早透過國會聯絡人通報警政單位，其間也問了筆錄，「奇怪的是：至今沒有下文！大門口的巡邏箱，數年來是空的，2/19報案至今，它還是空的？」

對此，瑞安街派出所所長洪長義在臉書回應游錫堃，「院長您好，本分局及派出所並未接獲您任何報案及製作相關筆錄。台北市巡邏箱已改電子掃描，所以舊的巡邏箱沒有在使用。您當選院長後，保六總隊與本人聯絡，說您要低調，所以在您住家旁邊6號另設新的巡邏箱，本所同仁均依規定巡簽。本所並不知道您最近遭人恐嚇，這段時間同仁均有依規定巡簽，謝謝院長。」

▼洪長義在游錫堃臉書PO文回應，直指派出所並未接獲院長報案。（圖／翻攝游錫堃臉書）