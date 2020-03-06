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從做事方法看出個性！凡事都想爭贏的人其實有顆「脆弱的心」　

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▲女性,穿搭,高跟鞋,運動,運動服,工作,職場。（圖／unsplash）

▲傾注全力在眼前的事情上，不去在意結果，就能擁有「厚臉皮的心」。（圖／unsplash）

作者：枡野俊明
譯者：涂愫芸
摘自：《你真的不必討好所有人: 獻給容易受傷的你の厚臉皮學》

【人專心投入某件事時不會有恐懼】

各位在工作上，是否有感覺是敵手的人？人都會注意周遭人的動向，但是，對敵手的存在會有特別強烈的感覺吧？例如，若是有彼此競爭業績的對手，應該就會想：「就是不能輸給那個人！」

請繼續往下閱讀...

這樣的想法，可以成為鼓舞自己的能量，但也會讓自己太過在意結果。
「在意結果有什麼不對？工作不就是為了結果嗎？」
我不否定這樣的說法。只是覺得，以結果為目標的安排方式，或只要求結果的做事方式，好像不太對。

以敵手關係來說，所謂的結果就是「贏那傢伙」吧？如果沒有敵手，所謂的結果或許就會變成「獲得上司的好評」。只要腦中有這樣的想法，或更進一步成為絕對目的時，贏不了或無法獲得好評的恐懼就會深植內心。
恐懼會逐漸擴大，不久就控制了行動。很可能為了抹卻恐懼，不顧一切爭取勝利，或為了獲得好評不擇手段。

我認為其根本在於「脆弱的心靈」。這樣的心缺乏認輸的堅強，也就是不夠厚臉皮。所以，只能採行所謂「邪道」的做事方式。脆弱的心靈有時會把人帶入歧途。

為各位介紹一句禪語。
「一行三昧。」

意思是抱持正直的心，傾注全力做一件事。所有事情都該做到一行三昧。那是禪的行為舉止，也是禪的生活方式。換句話說，就是「跟那件事融為一體」。

融為一體後，就不會恐懼結果。各位也有以下的經驗吧？當全心投入一件工作，終於完成時，會有種「啊，已經這麼晚了？都忘記時間了」的感覺。這時候，會在工作中想到結果嗎？要贏敵手、要獲得上司好評的邪念，應該都無法闖入內心。

這就是一行三昧的姿態、自己與工作融為一體的姿態。換句話說，也就是專心投入工作的姿態。
結果只會在最後自然產生，自己絕對求不來。不管是誰，都無法憑自己的力量控制結果。在這方面，請各位要有所察覺。這樣，在工作上，就能以正直的心全力投入眼前的那份工作。

這麼一來，不論結果怎麼樣，都能坦然接受。在形式上或數值上，不管是贏過了誰或輸給了誰，都沒關係了。面對評價，也能處之泰然了。
各位不覺得那樣的心，與脆弱有很大的差異嗎？那是沒有迷惘的心、是堅定不移的心，也就是厚臉皮的心。這樣的心，不難取得。
只要擺脫結果的束縛，傾注全力在眼前的事情上就行了。

不去在意結果，就能擁有厚臉皮的心。

 ▲▼ 。（圖／）

★本文經平安文化授權，摘自《你真的不必討好所有人: 獻給容易受傷的你の厚臉皮學》。

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