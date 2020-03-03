放不下前任請放過現任！「談戀愛」並不是弱者間互相取暖

▲所謂戀愛，其實兩個強者之間的錦上添花，而不是弱者之間的相互取暖。（圖／取自免費圖庫pixabay）

作者：劍聖喵大師

摘自：《別讓情緒毀了你的努力》

【如果放不下前任，請放過現任】

有這麼一個問題：「如果你的前任來找你復合，你想對他說什麼？」

點讚第一的答案是：滾！

點讚第二的答案是：快來人啊，有人死人復生了，幫我按住它的棺材板。

點讚第三的答案是： 一個巴掌賞過去。

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這幾個答案都是出自女性網友，其實我明白，如果真的前任來找她們，也許她們招架不住幾輪就會淪陷。

為什麼呢？因為前任依舊能激起她們的情緒反應。

她們忘了一句話：真正的離開是悄無聲息的，真正的遺忘也不是刪掉所有你的回憶，而是看到你時，我的心裡泛不起一絲漣漪。

有個答案出自男性網友，我相信這個人能真正忘記前任：「您好，謝謝您的好意，但是當前我們的條件不能同意您的提議，感謝您對我的關注。」

分手後不可以做朋友，因為彼此傷害過；分手後不可以做敵人，因為彼此相愛過。所以，只能做最熟悉的陌生人。

如果是我的前任找我復合（當然她也不會），我是無法答應她的請求，這無關於我們是否曾經深愛過，也無關於我是否是一個專一深情的人，更不在於什麼好馬吃不吃回頭草。

而是我明白，我的情感模式已經變了，變得不能再適應當初的那段關係了。

當年我喜歡一個人，可能喜歡她有九分，但我最多能表達出三分。

而如今，我喜歡一個人有七分，我會強制自己在內心減少兩分，然後我能表達出九分。

為什麼？因為我已經不再年輕了，我的內心上著無數的鎖，我很清楚的知道生活中有多少人在對我虎視眈眈，所以愛情這件事，我實在是做不起奢侈的電影夢了。

我多麼希望我還是那個操場上運動時偷看你一眼的三好學生。

我還是那個，天天跑到你宿舍樓下裝水的木訥學長。

我還能是那個，深夜躲在被窩裡看許巍的詞，想為你寫一首歌的放蕩才子。

可惜我不再是，也不能是了。

我太累了，再也不能毫無保留的付出了！

我希望我的情感還像當年一樣，有著滿滿的一杯水。這樣我就可以繼續不顧一切的委曲求全，沒有底線的一退再退，毫無羞恥的自我感動。

可惜啊，我現在清醒了。你知道嗎？已經理智到無法再被愛情欺騙時，這是何等的悲哀與失望。

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心理學家Shulman & Kipnis 發現，在戀愛的初始階段，青少年強調戀愛關係的親和特徵，視戀愛關係為一種陪伴關係(companionship)。

在這個階段裡，戀人更強調激情和快樂，他們重視的是對方和自己「聊不聊得來」、「來不來電」、「有沒有心動的感覺」，在一起是否能給自己帶來一種全新的體驗。

如果在這個階段分手了，那戀人是有復合的空間的。前提是某一方必須展現出另外一方所沒有看到的特質。

用《前任攻略2》的話說，如果你覺得自己只是看到了你的一小部分，你身後還藏著一個珠穆朗瑪峰時，他便會開始好奇，進而攀登高峰。

但隨著性行為和深度思想交流的進一步發展，戀愛關係會轉向承諾和忠誠，有些甚至會發展出依戀和支持的關係（Shulman & Scharf, 2000）。

如果在這個階段分手，會對人造成精神重創，因為人已經修改了情感模式來迎合對方，並進行了大量的自我暴露，此時分手就相當於精神支柱瞬間崩塌了。

通俗地說叫：「你仍舊是我的軟肋，卻不再是我的鎧甲」。

被拋棄的一方會啟動一種，自己的所有人際關係將要破裂的恐懼，進而陷入一種「內部掙扎」的狀態(Campbell, Simpson, Boldry, & Kashy, 2005)。

掙扎什麼呢？掙扎一個其實你早就知道的答案。

這個答案很簡單，簡單的很遺憾。

當你問他到底有沒有和她擁抱？他沉默了，你不要再問了，沉默就是答案。

當你邀約她一起回家去見父母時，她遲疑了。別繼續邀約了，遲疑就是答案。

當你病的很厲害，他只是托你朋友拿藥來時，別問他為什麼？沒有主動就是答案。

***

電影裡說過：「一切看起來都只是尋常，他就多說了那麼一句話，不經意間流露了真實的想法，而你就那麼敏感地感受到了，有一盞燈在你心中熄滅，有一扇門在你心底關閉。」

分手後期待讓對方後悔，其實還沒有想通。

你需要真正想通的是，我們到底在哪裡不適合？

明白了這一點，心裡的傷痛就會褪去，前任就會變一道回憶存在你心中，幫助你成長。

那時你會真正理解，所謂戀愛，其實兩個強者之間的錦上添花，而不是弱者之間的相互取暖。

如果你仍對前任戀戀不忘，你不妨去見他一面，你會發現他依舊是那個死樣。你所有對他的幻想，其實都不存在。

放前任走吧！ 你必須明白，現任就是你的成長，而因為成長，我們也可能說散就散。



★本文經高寶書版授權，摘自《別讓情緒毀了你的努力》。

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