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「後悔清單」最常見！如果重來我要追求夢想　而不是妥協地過日子

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▲女人,上班族,襯衫,講電話,開心。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲不管你在哪個位置，隨時都可以轉換方向，擁有更好的人生。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

作者：Cinyee Chiu
摘自：《人生就求一次如魚得水：紐約金獎插畫家的自由生活提案》

【重生不一定得來自谷底】

我知道這邏輯上並沒有很通，但大概是從人生谷底中爬上來，最後逆轉勝的勵志故事看太多，我曾經荒謬地覺得是不是非得要有重大的人生挫折，才會有重新調整人生方向的契機，好像要有大破才有大立，要先否極才能泰來。

請繼續往下閱讀...

看看賈伯斯也是先被自己創辦的蘋果開除，之後才強勢回歸更上一層；J.K.羅琳在出版《哈利波特》前既是單親又一直被書商拒絕；李安成功前，靠妻子賺錢養家了六年；連幾米也是在癌症的休養期間才重新開始畫插畫……

將入社會的我想著：可是我的人生過得很順利耶，怎麼辦，是不是沒機會了？人家是跌倒後爬起來，我也想爬起來，但我甚至還沒跌倒。

雖然屬於人稱的「人生勝利組」族群，但我卻感到十分心虛。總有種被困住的感覺，好像穿著不合身的漂亮衣服，卻因為世人普遍的審美觀而不敢換下。我覺得我不在自己的位置上。

老實說，雖然臺大學歷對現在的插畫事業一點幫助也沒有，拿出來講好像還會被人當成「自以為高材生」，但我還是不避諱提及自己擁有臺大學歷這件事，是因為我知道很多人其實會被高學歷綁架，因而不敢從事自己真正想做的行業。這太容易發生了。

印象中曾經看過一篇文章，點破一些名校學生的困境：只因為在學科方面特別擅長，在升學體制中，自然而然地爬到高處，但名校光環反而是個壓力，創業以外的就業選擇越來越窄（因為人家可能會說：「都已經是從名校畢業了，怎麼能去做這麼『掉漆』的工作？」）乍看好像因為優秀，所以有更多選擇，實際上卻變得更綁手綁腳。

聽起來有點像炫耀般的無病呻吟，卻反映了很多人的掙扎。比從建中畢業卻上了三流大學更令人唏噓的，是從一流大學畢業卻做沒錢、沒地位、沒價值的工作，彷彿一旦進了名校的門，我們就沒有退路了。

這輩子其實就是你的下輩子了

被重挫後出現的重生機會是合理的，因為當人一無所有時更不怕失去，反而更能做出最遵從本心的決定。一帆風順的人要顧慮的東西卻多上許多，掉頭的成本跟風險也更大。每個人承擔風險的能力不同，有些人甚至只要狀況還過得去就會抗拒改變。

「反正現在也沒有太糟嘛！」「雖然不是最滿意的，但之後再說吧！」這樣安慰自己的情況很熟悉吧？雖然工作很辛苦、錢不多、老闆難搞又要加班，你身邊是不是也有喊說要離職，結果喊了五年，卻因為等年終、等三節獎金，而一年拖過一年的朋友？或是雖然感情不是高度相合，但因為也沒什麼大爭執，所以遲遲分不了手，年紀到了便論及婚嫁的對象？

「將就」是很常見的選擇，以上面的例子來說，這讓就業或成婚的可能性大了很多，但同時也讓人更有可能困在一段沒什麼大問題，卻離滿分還有一段距離的選擇裡。為了避開可能產生的損失，這是完全可以理解的迴避心理。

然而妥協將就地過日子，生命是會慢慢被消耗殆盡的。
被動地順著流向走的話，一不注意就會在從眾的路上越走越遠，逐漸步入陷阱中而後知後覺。「我希望我追求自己的夢想和抱負，而不是別人對我的期望。」這是老年人的後悔清單中最常見的項目之一。

以前，在二十歲出頭的我，對人生的掌握是非常被動的，總是因為「被逼迫」，而後付諸行動。
因為升學要考試所以念書，因為爸媽希望我走什麼方向而決定主修科系，因為系女籃人數不夠而去充數，大部分的行動並不是因為自己強烈地想要什麼，更傾向於因為別人需要什麼或期望什麼。某種程度上來說，我很長一段時間是「為別人而活」。省事之處是我幾乎不用煩惱要做什麼，反正別人都替我想好了，而我也有能力達成。缺點也顯而易見：我或許會有個「順利」「令所有人滿意」的人生，但永遠都不會是我的人生。

我會像從做餅乾的烤模上扣下來那樣，成為模板的形狀。好不容易投胎為人一回了，得到上人生舞臺演出的資格，而一生這麼長又這麼短，長得讓我想像，若一輩子就只能當個烤模餅乾，就頭皮發麻，短得讓我覺得若不隨心過活，簡直太浪費好不容易才得到的演出機會。

抱著「這輩子遲了，下輩子吧」這樣想法的人，你上輩子也說了一樣的話呢，而忘了一切的下輩子的你，或許還是會繼續同樣的想法。這輩子其實已經是下輩子了，每次上臺都當烤模餅乾，這樣有意思嗎？

不管在哪個位置，你隨時可以轉換方向

我天生不是一個非常勇敢的人，所以才有了二十幾年為別人而活的經歷。好消息是，勇氣跟信心這東西是可以靠練習得來的。曾經的我也是重大決定都需要別人給予「許可權」的人，申請學校需要朋友推一把，連離開一段關係都要等待大衝突，我的「大破」一直是被動的等待，「被人逼著大破」才帶來了「大立」。現在我清楚感覺到自己的人生掌握在自己手裡，我的意願是決定我人生方向最重要的因素。

我理解從人生低潮中爬起來的故事之所以吸引人，是因為正在人生低潮的人很需要這樣的希望。我沒有這樣的經歷，自然也不能說這樣的故事，只是我相信卡在不上不下位置的人，絕對不比在谷底的人少。而這些人，甚至可能還沒認知到自己正在錯失些什麼。

誠然，在谷底之人已經沒什麼可以丟棄了，不會再更糟了，於是可以無顧慮地面對自己。但不上不下的人，乍看是擁有得多一些，可是這個「擁有」卻未必是財富，如果這擁有不是自己想要的，可能還是個障礙，因為這份「擁有」，使得放棄的成本變高。在兩個可能的選擇中，被放棄的選擇則為機會成本。

若說追求夢想的代價是放棄現有的穩定生活，那選擇現有生活的機會成本則是你實現夢想的可能。
舉例來說，雖然你現在可能有份令你難以放棄的工作，但如果這份工作無法帶給你快樂或成就感，甚至還需要你付出身心健康的代價，與其將之視為「擁有」，不如將之視為一種「持續性損失」。若換個角度看，或許你會更願意放手一搏，離開這份工作，另謀生路以求「停損」。要是雙手緊緊握著所擁有的，不鬆手的話，又哪來的空手接收更大的禮物呢？

於是問題來了：你很滿意你現在的生活嗎？值得為此放棄夢想嗎？
當害怕「錯過自己的人生」大過害怕「失去現有的」，重生的契機就來了。

後來我才了解，重生跟在人生的高峰、谷底、還是哪個位置都沒有關係，全跟心念有關。有多想做自己想做的事？多想活出自己的人生？有多信任自己可以辦到？（令人開心的事實是，我們的確可以。）不需要被動地等待命運逼迫而做出改變，如果明知道船的航向不對，不用等到抵達錯誤的目的地，或是終於觸礁了才掉頭。我們隨時能調整方向，掌舵的本來就是我們自己。

▲▼ 。（圖／）

★本文經圓神出版社授權，摘自《人生就求一次如魚得水：紐約金獎插畫家的自由生活提案》。

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