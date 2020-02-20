　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

求職者如何在面試得滿分？企業看重的其實是這些「人格特質」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲面試,求職,職場。（圖／unsplash）

▲求職者必須掌握老闆的年齡，推敲其思維。（圖／unsplash）

作者：Sandy Su（蘇盈如）
摘自：《2030轉職地圖：成為未來10年不被淘汰的國際人才》

【年輕世代老闆怎麼想？──38歲的臺灣國際連鎖餐飲集團副董事長】

現在許多企業管理者都是二代接班，年輕世代的視野不同，看重的人才也與上一輩不一樣。首先求職者必須掌握老闆的年齡，推敲其思維。
海倫（化名）在十八歲時加入臺灣連鎖餐飲集團，從基層服務員開始做起，逐一通過各階段的考核，最後晉升到副董事長。
年輕世代管理者的用人思維大膽，我們來看看海倫的策略：

請繼續往下閱讀...

►接班人計畫成功案例①：副董祕書→採購基層→香港CEO

海倫的祕書小橋（化名），工作態度積極，會主動追進度，總是在海倫交代事情前就已備好資料，再加上具備多國外語能力，海倫認定她具有高潛力，將其內調為國際採購基層專員。
小橋加入國際採購團隊，學習快且表現佳，很快就升職為採購主管。後來由於公司在國際市場上有擴店需求，海倫必須在短時間內找到可信賴的高層經營團隊──小橋被列入名單人選之一，最後被派任為香港區CEO。
對海倫來說，員工的自發性是獲得提拔的關鍵特質。

►接班人計畫成功案例②：MIS資訊長→海外CEO

海倫公司的資訊管理系統（Management Information System, MIS）部資訊長也成功晉升為海外CEO。海倫認為，具理科背景的人選邏輯性強、組織能力好，對於公司的新規畫較容易上手。

由海倫這樣的年輕世代領頭的企業，通常處於積極擴張的全盛時期，員工的升遷機會也會相對提高。年輕世代管理者的野心旺盛，可能想在短期間內擴張百家店鋪；相較之下，傳統世代管理者的心態偏保守，或是打算縮編。工作者若想快速升遷，可以鎖定企業文化正不斷發展的公司。

►面試關鍵

1. 當場手寫履歷
雖然應徵者都會自己準備好履歷，但海倫會在面試現場請對方「手寫」一份空白履歷，依照手寫字跡與書寫的順暢度來判斷其個性是細心或是浮躁，以及對自己的經歷是否夠熟悉。

2. 5分鐘自介
海倫會請應徵者在五分鐘以內簡述最近的三個職位做了哪些值得一提的事蹟，從單向的自我表達中測試人選是否有雙向的溝通力。因為與客戶開會或陌生開發新客戶時，強大的溝通力是影響生意成敗的關鍵。

3. 工作案例
有一次，海倫擔任財務部稽核長職缺的面試官，請應徵者舉出稽核的工作案例。
某位應徵者提到，曾拒簽一張以250元冷凍水餃單據報銷出差晚餐費的申請單。有人或許會認為出差者自己烹飪冷凍水餃來當晚餐；但這位應徵者認為這項申報不符邏輯而拒絕申請。海倫因此對他留下工作態度嚴謹的深刻印象，錄取他擔任稽核長。

為了建立內部高潛力人才資料庫，海倫以人選能否具備扮演多重角色作為第一考量，以便於未來的人事調動。這也是現在人才短缺的社會裡，80％以上的企業所看重的人格特質。

▲▼ 。（圖／）

★本文經遠流出版授權，摘自《2030轉職地圖：成為未來10年不被淘汰的國際人才》。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
日官員「不像哥吉拉那樣咳嗽就不會傳染」！　厚生省道歉了
劉真靠葉克膜「爭取黃金時間」　醫曝「拖太久」嚴重後果
劉真轉重症醫學部加護病房！　北榮人員：情況危急
快訊／德國酒吧爆2槍擊案！至少8死5傷　槍手身分數量不明
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

出社會後不看學歷看能力！馬雲：畢業證書只能當「收款憑證」

馬雲的人生哲理！不被看好是福氣、成功者更歡迎他人否定

成功人士共有的富習慣！想致富先靠這3點學會「延遲滿足」

有錢人想法和你不一樣！揭曉39種與眾不同的「富思維」

邊玩邊賺錢！經營自媒體第一步：21天內找到「監督你」的支持者

下周熱回30°C！一周溫度趨勢圖出爐　氣象局曝下波「轉冷時間點」

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

浙江台商抗體驗出「弱陽性」　陳時中：下一波防疫考驗是清明節

力挺防疫最前線！　吳鳳科大自製「次氯酸除菌水」原液供嘉市警

成大不分系準新生黃靖傑　立志空污防制研究

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

超有膽！新人歌手指定PK華晨宇　花花讚嘆「對手創作」很厲害！

空間窄小？挑選多功能可折疊家具 6坪套房秒變寬敞「日式小清新風」

《想見你》結局大逆轉!!　李子維、黃雨萱海邊吻別消失

鑽石公主號旅客「送車站就地解散」 日政府：已無感染風險...網全傻眼

期間限定！藏壽司北高雙店迎開幕　3種特別口味+金銀賞扭蛋快來試

下周熱回30°C！一周溫度趨勢圖出爐　氣象局曝下波「轉冷時間點」

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

浙江台商抗體驗出「弱陽性」　陳時中：下一波防疫考驗是清明節

力挺防疫最前線！　吳鳳科大自製「次氯酸除菌水」原液供嘉市警

成大不分系準新生黃靖傑　立志空污防制研究

徵求「文學星探」！譯者駐村計畫、工作坊開跑　推廣台灣文學

減少藥局負擔　鄭文燦：建議中央增加衛生所口罩配送量

發公告要員工4月底前休完1/3特休　長榮航空：是目標，但不強迫

阿嬤挖開蓮霧梗...裝滿「螞蟻最愛」：根本高級甜點　台南人震驚「沒看過」

日本「熟男劇團」52PRO!來台！帥大叔舞台魅力爆發　每年定時團聚公演

任天堂NSO會員限定　TGA最佳動作遊戲《死亡細胞》免費暢玩

新冠肺炎再延燒！長庚醫院防疫升級…21日起限制出入流量

黃偉哲力推弱勢照顧　台南第3實物銀行新營試營運

張若凡開唱倒數爆「焦慮狂胃痛」...搶先曝光超辣嘉賓！

下周熱回30°C！一周溫度趨勢圖出爐　氣象局曝下波「轉冷時間點」

Steam熱銷新品前20名　過半出自亞洲團隊

拿客戶房子抵押借錢買期貨　永豐銀資深副理涉騙退休族9千萬遭約談

H級AV女優玩1分鐘就破功　導演喊卡：你忍住！爆幼稚園家長主動求愛

積極守護蘭嶼飛魚文化　海巡啟動護漁專案任務

白牌司機感染源就是江浙台商　衛生單位展開第二波地毯式追查

正妹「把車窗當鏡子」忘情喬奶　駕駛坐車內錄全程：茂係啊！

生活熱門新聞

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

快訊／再添一例新冠肺炎！北部60多歲女性「2年沒出國」

一家7口全上武漢包機！范世平：根本在搬家

第24例確診「是指標性的一例」　急診醫6點示警

幫賣口罩藥師一度嘆：生病累垮了！要取消健保就取消吧

發病29天才確診！　專家：病毒恐早已進台灣

發病29天確診　醫曝潛伏期正確算法

壽星收福袋刮中機車！好友暖幫辦後續　結局渣爆

24確診！民眾憂社區感染　專家籲超前佈署

更多熱門

相關新聞

0錄取通知卻問：怎沒來上班？她一報到秒失業

0錄取通知卻問：怎沒來上班？她一報到秒失業

許多雇主應徵員工時常遇到不少荒謬事，不過反過來，也有很多應徵者碰上有苦難申的窘境。一名女網友就曝光某公司搞錯應徵者的超扯烏龍，明明多次打電話提醒她要記得報到，實際到場後公司才發現錄取的是「另一名王小姐」，讓她氣炸「有公司這樣的喔？」

邊玩邊賺錢！經營自媒體靠這招

邊玩邊賺錢！經營自媒體靠這招

靠2技巧輕鬆成為「百萬收入網紅」

靠2技巧輕鬆成為「百萬收入網紅」

想致富先靠這3點學會「延遲滿足」

想致富先靠這3點學會「延遲滿足」

揭曉39種與眾不同的「富思維」

揭曉39種與眾不同的「富思維」

關鍵字：

面試求職者履歷加分方法

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

劉真已昏迷13天！經紀人凌晨改口「對外求助」

北部女確診「平日路徑」曝光　病況嚴重

劉真被爆「手術中心跳停止」至今還在醫院！榮總醫生曝現況

吳宗憲認了「我知情」：集中全力量幫劉真　曝辛龍目前狀況

北部人注意！女發病29天確診　急追感染源

停課標準拍案！1校2例即全校停課

即／20歲饒舌新星「遭人槍殺」！2歹徒衝進屋就開槍

劉真裝葉克膜「黃金搶救期」曝！知情人：這幾天是關鍵

獨／婁峻碩❤️焦凡凡3年戀坐實了！

白牌司機感染源找到了　浙江台商血液驗出病毒抗體

新冠肺炎死前全程清醒「活活憋死」！

北部女沒出國確診　名醫：她一直沒符合通報定義

醫接觸白牌運將遭攻擊　女兒心疼

小彬彬三婚想生　前妻祝多子多孫

好市多驚見滅菌神水！她秒買：好大一瓶

更多

最夯影音

更多
麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉

麵包神偷！婦人障眼法順手牽3個　買低價偷高價...網：丟歐巴桑的臉
小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

小萌妹張開雙手「暖抱薩摩耶」　貼心幫戴項圈...對比身形融化網

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

日傳染病專家登鑽石公主號卻被趕走　他曝內部慘況：此船是病毒製造機

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

老婆要生了！他急奔派出所求開道　「車程縮13分鐘」警：守護生命誕生

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

會中多次咳嗽...網不捨他沒休息　陳時中：我是指揮官要陪伴大家

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面