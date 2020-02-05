過敏妹有備口罩習慣！厚臉皮前男友「驚天一問」　她氣炸失眠：爛到開眼界

▲原PO因為過敏，平常就有戴口罩習慣。示意圖，非本文當事人。（圖／記者黃克翔攝）

記者張嘉晏／綜合報導

口罩即將在明（6日）起實施實名制限購，近日也看到不少備品充足的好心人都主動發送口罩。一名女網友發文表示，自己平常就有備口罩的習慣，怎料在口罩難尋的窘境下，劈腿前男友竟然還記得她有口罩，並且傳訊詢問她「能不能給幾個應急先」。而貼文一出後，6千多名網友都朝聖看傻，熱心提供意見讓她反制前任。

「X！越想越氣，氣到我都失眠了！」一名女網友在臉書「爆怨公社」中發文，透露自己因為鼻子嚴重過敏，所以平時家裡就有備好口罩的習慣。沒想到，前男友5日突然傳Line給她，拉下臉問能不能跟她拿幾個口罩應急，因為上班要用。

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「給你個毛啊你！」原PO傻眼表示，當初前男友劈腿「劈一個大言不慚」，傷她很深，如今卻還有臉來跟她要口罩，令她覺得真是「爛到開眼界」，也不禁氣到睡不著覺。

▲兩人因前男友劈腿而不歡而散。示意圖，非本文當事人。（圖／取自pakutaso）

貼文一出，至今已吸引6千多人按讚，眾人紛紛祭出幾個方法讓她回敬前男友，「跟他說你會找時間燒給他」、「回說：喔我問一下現任男友有沒有多的」、「叫他自己去買護墊貼著用啦」、「寄給他用過的」、「跟他說，我有，可是不給你」、「口罩上寫劈腿王，看他用不用」。

其他人則是附和表示，「回頭找前任的理由這個最瞎」、「沒想到……他想到的不是自己對不起你，而是想起你有口罩」、「髒東西哪需要戴」、「這臉皮比金剛石還厚」、「還好分手了」。

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