　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

怎麼有效學習拿高分？專家給解答：讀書如同記住「遊戲規則」

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

讀書,念書,國考,考試,筆記（圖／取自免費圖庫stocksnap）

▲學習有效率的讀書方法，和記住遊戲規則的感覺很類似。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

作者：讀心師DaiGo
摘自：《拿高分的科學讀書法：一試必中、人生升級的超能力》

【擺脫錯誤的學習系統】

學校教的讀書方法，有九成是錯的。

請繼續往下閱讀...

聽到這句話，你有什麼感覺？應該會覺得言過其實了，對吧？
然而，這卻是無庸置疑的事實。雖然學校老師是教育方面的專家，卻不是研究學習竅門的專家。所以，真正學到最新讀書方法並加以運用的老師，寥寥可數。

我曾到某間學校演講，當時的情景令我驚訝不已。校方理所當然地教導學生，使用早已遭到科學否定的讀書方式，甚至還禁止學生使用智慧型手機與平板電腦。

在我的詢問下，該校老師表示這麼做是為了「避免學生分心」，但其實3C產品帶來的好處遠大於壞處。
老師否定了這些有效率的管道，阻礙學生獲得對讀書有幫助的資訊，再三教導那些白費工夫的方法，這樣，學生認真讀書到底是為了什麼呢？

說到這個，小時候老師還會規定我們只能用鉛筆、不能用自動鉛筆。當然，還是有使用最新學習理論的老師，但終究只是少數。也許不管在哪個年代，永遠都少不了跟不上時代的老師。

我之所以會開始研究讀書方法，就是出於對這些老師的反抗心理。高中時我上過一位知名數學老師的課，當我問老師為什麼不使用「羅必達法則」（編按：利用導數計算具有不定型極限的方法），老師只回答「這不在課程大綱上，教了也沒用」，輕易否定了我的疑問。

只要利用羅必達法則便能輕鬆求出極限，因此部分題目計算起來變得相當簡單。不教導學生有效的方法，就好比身處智慧型手機時代，卻使用轉盤電話一樣。
說穿了，「學習」就是將偉人的智慧結晶與自己的想法結合在一起。如今汽車早已普及，我們不需要再千辛萬苦從發明輪胎做起。

我對這位老師的教法感到失望，暗自決定要考得比其他同學還要高分。之後上課我都戴著耳塞，運用自己查到的科學讀書法，最後取得全學年第一名的成績。
最重要的是，自從我採用符合科學且有效率的學習方式後，讀書變得更好玩了。

學習有效率的讀書方法，和記住遊戲規則的感覺很類似。下西洋棋時必須先了解棋子的走法，否則就無法開始玩，只要確實掌握遊戲規則，就能著手擬定具體的策略。
只要以相同的方式記住讀書方法，便能做出理性的判斷──這個時間點應該先複習，再去讀下一個科目。原本讀書是件辛苦的事，但現在卻變得像玩遊戲一樣，不需要別人強迫，你就會渴望學習。

從這個角度來看，也許我應該感謝當時那位老師才對。
現在，教育界充斥著缺乏效率的舊式讀書法。花再多時間都只是「讀心安的」，得不到確實的成效。
我們真正需要的是有科學根據的正確技巧，並且盡快改用超高效率的讀書法，將寶貴的時間發揮到極致。

▲▼ 。（圖／）

★本文經方智出版社授權，摘自《拿高分的科學讀書法：一試必中、人生升級的超能力》。

►偷偷分享少女秘密！

ET快訊
快訊／蔡阿嘎街頭遇襲　接應黑衣男共犯主動到案
長榮證實搭載58歲確診男飛澳洲！航班空機返台　空服員「隔離搭
突破6千！南韓新增322例「累計6088確診」　大邱慶北連添
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「後悔清單」最常見！如果重來我要追求夢想　而不是妥協地過日子

放不下前任請放過現任！「談戀愛」並不是弱者間互相取暖

戀愛終極法則！別拿放大鏡找愛情、許多美好戀情都毀在「過度反應」

求職者如何在面試得滿分？企業看重的其實是這些「人格特質」

出社會後不看學歷看能力！馬雲：畢業證書只能當「收款憑證」

泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

醫護防疫新利器！童綜合打造高機動「移動式檢查屏風」

直擊／免費實名制酒精販賣機快閃　高雄女提籃子排隊：代領10份！

網紅日、韓返台為什麼被罵翻？小心你也踩到這些雷！

長榮證實載過58歲確診男飛澳洲！航班今晚空機返台　空服員「隔離搭機」

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

孫子開車出去玩「拒收油錢」！　阿嬤森77強勢塞錢：給我閉嘴

造訪米其林廚神戈登「地獄廚房」 咬下酥皮威靈頓牛排銷魂爽皺眉

「時間就是金錢！」不滿買口罩等太久 婦人爆走飆罵藥師：不高興就不要做

日本安倍晉三會議上「狂咳」　旁邊官員眼神嚇崩拉口罩！

最愛垃圾車！萌娃倒垃圾誤拋飛 遇清潔隊員神助攻網讚：Nice Play

泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

醫護防疫新利器！童綜合打造高機動「移動式檢查屏風」

直擊／免費實名制酒精販賣機快閃　高雄女提籃子排隊：代領10份！

網紅日、韓返台為什麼被罵翻？小心你也踩到這些雷！

長榮證實載過58歲確診男飛澳洲！航班今晚空機返台　空服員「隔離搭機」

模仿朴敘俊《梨泰院》呆萌栗子頭...太座+設計師笑噴！　反差照狂吸1.9萬讚

台大物理系最年輕教授龐寧寧逝世　顏澤雅緬懷：是她改變了我看世界的方式

24小時都在線！華航全新「機器人客服」　選位、查票價零時差回應

竹檢防疫超前部署　相驗前先過健保卡、疫區返台可視訊問案

原來這些星座是另一半最想留住的幸運！包容力超高的情人TOP 4別輕易放手

快訊／迪士尼證實《花木蘭》台灣上映日期「無限期延後」：因新冠肺炎影響

新竹最狂「斂財靈媒」豪宅囤1.1億現金　宮廟找肥羊：我是退休校長

國產鳳梨內需供銷失衡　產地價低迷斗六市長掏腰包收購

MINI JCW Clubman＆Countryman正式開賣　306匹最大馬力火熱抵台

泡麵加蛋美味3方法　神人親揭「財富自由吃法」...網讚：你是天才！

聽到顧寶寶！狗媽跑去籠子躲起來　阿公崩潰：你生的欸～

「鄉民老婆」跟蹤偷拍泰拳亞軍　還假冒店員...當場遭警察帶走

創區域新高！興富發總裁家族砸9.2億元　買下華王大飯店土地

威廉森撞飛對手雙手猛扣！庫班看傻抱頭　怪物狀元談慢熱：我下半場醒了

電鍋加熱！妹子一掀開「清蒸外星人」食慾歸0　老母笑掉下巴：靠盃啦

黑衣男持鈍器敲蔡阿嘎+孕妻二伯　小學主任酸輕敲上新聞很賺被肉搜

生活熱門新聞

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

陳時中：逾680家藥局口罩賣不完

3縣市大雨特報　北台濕冷探11.8℃

寫信給房東「免租金2個月」！美體小舖回應了

今越晚越冷！急凍13°C地區出爐

確診42例全球排名16位　陳時中揭關鍵決策

58歲確診男搭長榮飛澳洲　指揮中心回應了

日醫讚台防疫　嘆出不了一個唐鳳

傳北市聯醫50位醫護集體請辭　指揮中心回應

亂聞漂白水會得肺炎！關鍵濃度才能消毒

台中女逢甲吃飯　下車「停車費秒翻倍」怒炸

新竹男「林東京」破億身家遭起底　爸媽是竹北大地主

更多熱門

相關新聞

安撫生氣的「12星座」靠這招就對了

安撫生氣的「12星座」靠這招就對了

每個人都有不同的個性和脾氣，有些人生氣起來就是不想理人，有些人則是想大吃一頓來撫平自己的怒火，身為好朋友或好情人的你，要用什麼方法安撫對方呢？《星座好朋友》整理出12星座的「消氣方法」，一起來看看要用什麼方式安慰他們最有效！

在家防疫掀親子共讀風潮　4大類童書最受歡迎

在家防疫掀親子共讀風潮　4大類童書最受歡迎

宋慧喬、楊冪私房妝前肌膚急救法

宋慧喬、楊冪私房妝前肌膚急救法

男大生秀「4科滿級分」　嘆：題目太簡單

男大生秀「4科滿級分」　嘆：題目太簡單

做對「這2件事」成為職場上不可或缺的員工

做對「這2件事」成為職場上不可或缺的員工

關鍵字：

讀書方法考試高分方式

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 蔡阿嘎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 尹衍樑 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 台北捷運廣告刊登 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

冷血男嗆蔡阿嘎「多留口德才不惹禍」

蔡阿嘎曝案發過程　二伯送醫畫面曝光

酸蔡阿嘎慘遭肉搜！國小師嚇到關臉書

小學師酸蔡阿嘎輕敲兩下　臉書被灌爆

各國口罩禁出口時間軸曝　網讚：沒選錯人

全台3地設「酒精發放機」　每人免費領一瓶

身分證中這4碼吃温野菜可享6折

黑衣男埋伏4hrs「目標疑是蔡桃貴」！蔡阿嘎罕見暴怒

中國科研團隊：「新冠病毒已突變」傳播力不同

酸蔡阿嘎　 小學老師願出面道歉

蔡阿嘎「被鐵鎚狂K摔車」驚恐影片曝光！

拳王泰森招女婿！娶回家就贈與「1000萬美元」

嗆蔡阿嘎小學主任「緊急道歉」臉書關版神隱

伊能靜52歲生日哭了：兒子給我最好的禮物

蔡阿嘎遭黑衣人敲腿　險摔緊抱孕妻

更多

最夯影音

更多
曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎

曝公開確診者疫調資訊5大劣處　陳時中為難：是你會坦誠以對嗎
義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

義大利議員戴口罩進國會「被嘲笑」 他爆氣脫口罩怒喊：我去過3個疫區

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

幫第一線醫護人員加油打氣！　台南業者親送免費便當超暖心

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

扭臀嗨炸！中警瘋玩「對嘴挑戰」 超狂運鏡全員舞動...犯人甩肩抖翻

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

韓返台打疫苗被拒...媽喊淪醫療人球　蘇怡寧醫師氣炸「直接叫她滾」

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面