怎麼有效學習拿高分？專家給解答：讀書如同記住「遊戲規則」

▲學習有效率的讀書方法，和記住遊戲規則的感覺很類似。（圖／取自免費圖庫stocksnap）

作者：讀心師DaiGo

摘自：《拿高分的科學讀書法：一試必中、人生升級的超能力》

【擺脫錯誤的學習系統】

學校教的讀書方法，有九成是錯的。

請繼續往下閱讀...

聽到這句話，你有什麼感覺？應該會覺得言過其實了，對吧？

然而，這卻是無庸置疑的事實。雖然學校老師是教育方面的專家，卻不是研究學習竅門的專家。所以，真正學到最新讀書方法並加以運用的老師，寥寥可數。

我曾到某間學校演講，當時的情景令我驚訝不已。校方理所當然地教導學生，使用早已遭到科學否定的讀書方式，甚至還禁止學生使用智慧型手機與平板電腦。

在我的詢問下，該校老師表示這麼做是為了「避免學生分心」，但其實3C產品帶來的好處遠大於壞處。

老師否定了這些有效率的管道，阻礙學生獲得對讀書有幫助的資訊，再三教導那些白費工夫的方法，這樣，學生認真讀書到底是為了什麼呢？

說到這個，小時候老師還會規定我們只能用鉛筆、不能用自動鉛筆。當然，還是有使用最新學習理論的老師，但終究只是少數。也許不管在哪個年代，永遠都少不了跟不上時代的老師。

我之所以會開始研究讀書方法，就是出於對這些老師的反抗心理。高中時我上過一位知名數學老師的課，當我問老師為什麼不使用「羅必達法則」（編按：利用導數計算具有不定型極限的方法），老師只回答「這不在課程大綱上，教了也沒用」，輕易否定了我的疑問。

只要利用羅必達法則便能輕鬆求出極限，因此部分題目計算起來變得相當簡單。不教導學生有效的方法，就好比身處智慧型手機時代，卻使用轉盤電話一樣。

說穿了，「學習」就是將偉人的智慧結晶與自己的想法結合在一起。如今汽車早已普及，我們不需要再千辛萬苦從發明輪胎做起。

我對這位老師的教法感到失望，暗自決定要考得比其他同學還要高分。之後上課我都戴著耳塞，運用自己查到的科學讀書法，最後取得全學年第一名的成績。

最重要的是，自從我採用符合科學且有效率的學習方式後，讀書變得更好玩了。

學習有效率的讀書方法，和記住遊戲規則的感覺很類似。下西洋棋時必須先了解棋子的走法，否則就無法開始玩，只要確實掌握遊戲規則，就能著手擬定具體的策略。

只要以相同的方式記住讀書方法，便能做出理性的判斷──這個時間點應該先複習，再去讀下一個科目。原本讀書是件辛苦的事，但現在卻變得像玩遊戲一樣，不需要別人強迫，你就會渴望學習。

從這個角度來看，也許我應該感謝當時那位老師才對。

現在，教育界充斥著缺乏效率的舊式讀書法。花再多時間都只是「讀心安的」，得不到確實的成效。

我們真正需要的是有科學根據的正確技巧，並且盡快改用超高效率的讀書法，將寶貴的時間發揮到極致。

★本文經方智出版社授權，摘自《拿高分的科學讀書法：一試必中、人生升級的超能力》。

►偷偷分享少女秘密！