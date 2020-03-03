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戀愛終極法則！別拿放大鏡找愛情、許多美好戀情都毀在「過度反應」

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▲分手後絕不復合3星座 。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

▲許多美好的戀情都毀在過度反應。（圖／翻攝自unsplash、pexels）

作者：劍聖喵大師
摘自：《別讓情緒毀了你的努力》

【戀愛終極法則：別拿著放大鏡找愛情！】

櫻桃是我以前教過的學生，身材高挑還有一雙大長腿，我清楚地記得，在金話筒比賽上，她的漢代宮廷舞跳得讓人陶醉。
前幾天她找到我，請我幫她分析一下，已經分手的前男友，是否有挽回的餘地？
我隨便看了幾眼聊天記錄，結論就有了：這個大她七歲的前男友，根本就是在玩弄她。

請繼續往下閱讀...

截取一段給大家看看：
男：妳早點睡吧！
櫻桃：嗯嗯，你也早點休息吧，晚安！
男：記得找個年輕的愛妳的。
櫻桃：放心吧！我會的。
櫻桃：你的東西我寄到哪裡給你？我不想留著。
男：好的。
櫻桃：你的東西我寄到哪裡給你比較合適呢？
男：幫我丟了吧！

原諒我直白，前任的東西如何處理，是不需要請示前任的，尤其是被分手的一方。
你問了對方，對方不會覺得你是一種善意，更像一種企圖延續關係的「緩兵之計」。
如果他越是傷害你，你就越對他好，那只能顯示你這個人價值極低，完全離不開他，他會慶幸自己，已經趁早把你給甩了。

其實作為一個老師，看著你的學生被辣手摧花，真不是滋味。在不斷感嘆渣男總是擁有好運氣時，我們也不斷惋惜戀愛上的盲目。
我委婉地告訴櫻桃，男生想找個比他小七歲的女友，如果這個男生不是特別帥的話，那得實力非常強才行。從她的描述上來看，這個前任似乎並不特別。

可是櫻桃總能舉出很多理由來說服我，這個前任是在乎她的。
「他還是愛我的，只是不像從前了，不然他為什麼還給我地址？」
「以前，他每天晚上不管多晚，都會和我說晚安，我一生氣他絕對都會來哄我。但是現在不會跟我說晚安，不會再叫我老婆，我生氣他也不會哄我。但是我晚上出去他又會打電話給我，上週我去成都訂了早上八點的票，他在五點的時候打電話叫我起床。」

我沒法回覆櫻桃的這些問題，我不知道一個前任為什麼還會說晚安，也許他就是禮貌一下呢？
我也不知道他為什麼要給地址，也許他就是喜歡收前女友禮物呢？
我更不知道在他已經不叫老婆，也不會哄妳的今天，為什麼會打電話叫妳起床？也許他太無聊呢？

我知道，櫻桃希望我告訴她，她的前任依舊「愛著她」。我如果瞎編點什麼邏輯，從專家的角度幫她證實一下這個偽命題，那她一定會非常高興。可是我不能，我不想撒謊騙她，也不希望她自己騙自己。

朋友湯小姨說過這樣一段話：「我知道你分手了不甘心，還想和對方『做朋友』，一個無名無分卻無怨無悔喜歡著人家的朋友。但那些拿來說服朋友閨蜜，用來證明對方喜歡著你的蛛絲馬跡，請你不要再提起了。只有作奸犯科，不想承認的壞人，才需要分析蛛絲馬跡來確認。真正喜歡你的人，從來都是熱烈而明顯的，如萬馬奔騰，敲打著你的心。需要用個放大鏡來尋找的愛情，不是太渺小，就是根本不存在。」

我有一個身家上億的朋友鮑總，在閱盡「網紅臉」後，深深地愛上了一個樸實的女孩。
女孩長相不算漂亮，心地卻十分的善良。家庭條件不錯，卻從不穿太過華麗的衣服，約會時也儘量幫他省錢。
鮑總感覺遇上了真命天女，然而這位「夜店把妹小王子」卻在這段真情裡一籌莫展，二十四小時發消息給我，讓我幫他做「愛情參謀」。

某天女孩說：「我覺得你今天晚上有點不高興。」
鮑總當然不高興了，因為在飯局上，另外有個朋友要了女孩的微信。
鮑總回女孩：「也沒有，可能我這個人比較自私吧，有時候我很害怕自己的東西被人搶走。尤其這個人還是我的朋友，我這麼眼睜睜地看著，感覺自己好無力。但是在喜歡的人面前，我又做不了什麼……」（以下省略八百字）
女孩：「…… 」
鮑總：「沒什麼的，妳就告訴我，我什麼都接受的，哪怕是最殘酷的結局！」
女孩：「沒什麼事，不好意思讓你不開心了，早點睡吧，我也累了！」

鮑總卻睡不著，感覺天都要塌下來了，趕緊打電話給我，讓我幫他出招，我看了聊天記錄，恨不得賞他兩巴掌。
當女孩說：「我覺得你今天晚上有點不高興」時，鮑總是不需要扯這麼一大段的，只需要說：「我怎麼可能不高興？你是沒見過我不高興的樣子，我要是不高興了，立馬就跑到臺上唱好漢歌，大河向東流啊！ 天上的星星參北斗啊！」

當發現一段關係開始過分敏感時，我會使用幽默「去敏感化」，而鮑總的反應顯然加重了敏感化。
當你真心喜歡一個人時，你的情緒是非常敏感的，無論是男生還是女生，都會過度放大對方在和你交往中的一些情緒線索。
其實這些情緒線索是不用反應的，也許當事人轉個身就忘記了。但深情的人會放大化這個情緒線索的重要性，認為關係受到「重大威脅」，繼而採取「緊急措施」，端出一幅我們需要好好談一談的樣子。

多少美好的戀情就毀在這種過度反應裡。
一個單身而高價值的青年，他絕對不會身邊空無一人，所以你在發現對方有一大堆個追求者後，請不要憂鬱、悲傷、憤怒、指責，之後上演一齣自我感動的大戲，接著滿懷絕望的刪除對方。

悄悄告訴大家一個真相，不要在意那些朋友圈裡和你男神女神打情罵俏的「賤人」，他們根本威脅不到你的感情，那些已經曖昧、交往過的敵人，是不會輕易出現在你面前的。
在一段關係中，老是這麼分析來分析去，不僅浪費時間，更減少你與對方正常交流的機會。尤其在對方對你不是太感冒的這種狀況下，你細節中暴露出的敏感和多疑，會加大他對你的疏遠。

用放大鏡看世界，世界是美麗的。但用放大鏡看人，人是殘酷的。
當放大鏡無限擴張了原本藏在心裡的細微情緒，它會讓快樂的事更加快樂，但也會讓痛苦的事更加痛苦。然而在感情中，痛苦一次就可以把快樂十次的好感抵消。

當你開始用大腦去思考愛情該怎樣發生，該遇到怎樣的人的時候，你已經偏離愛情的本質了；當你開始理智地分析這個人怎樣的時候，你已經抑制了愛情發生的可能性。
我做好了和你一輩子的打算，也做好了你隨時離開的準備，這也許是最好的愛情觀，情到深處不糾纏。

▲▼ 。（圖／）

★本文經高寶書版授權，摘自《別讓情緒毀了你的努力》。

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