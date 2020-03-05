雙北不跟進取消　內政部：首長未了解全國及地區酒駕取締的分別

▲徐國勇。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者黃巈禾／台北報導

有關外界關注暫時取消「全國性酒測」一事，內政部徐國勇部長強調，新冠肺炎疫情嚴峻，防疫工作最為優先，警政署已暫時取消全國性酒測，但對於地區性的酒測，仍要求各縣市警局持續進行。對於雙北首長不跟進取消酒測的發言，內政部表示，兩位首長恐未全面了解全國性及地區性酒駕取締工作的分別。

內政部指出，除了保障員警執勤安全，目前警政署如保一、保四、保五總隊的同仁，皆全力配合投入警力於執行邊境防疫、居家隔離、檢疫訪查與協尋等相關防疫工作，因此，警政署已暫時取消全國性擴大臨檢的酒測工作，但對地區性的酒測，警政署仍要求各縣市警局持續進行。

對於台北市及新北市政府兩位首長的發言，內政部認為，地區性酒測仍持續進行，兩位首長恐未全面了解全國性及地區性酒駕取締工作的分別，也並未了解警察同仁在防疫工作上須承擔的重要工作。

內政部提到，為避免傳染，已停止使用酒精感知器，且酒測吹嘴只會使用1次，絕對不會重複使用，每次使用前都會進行消毒，以確保酒測衛生。

內政部說明，徐國勇說酒駕肇事造成不少家庭破碎，是民眾最痛惡的行為，酒駕零容忍，為防制酒駕，防疫期間，警察機關仍會以嚴格態度取締酒駕，以有效保障用路人的安全。

此外，內政部也提醒，一旦騎車或駕車酒測超標，將依規定處1萬5千元至12萬元的罰鍰，還可能坐牢，另自3月1日起，新一波酒駕新制上路，酒駕累犯者，重新考照後，車輛將會被強制安裝酒精鎖一年，請民眾勿僥倖違規上路。