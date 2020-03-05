黃暐瀚指游錫堃「兩個不該」　警察1天簽6次還不夠？

▲游錫堃出面說明遭恐嚇報警事件。（圖／記者宋良義攝）

記者黃巈禾／台北報導

立法院長游錫堃在臉書自曝收到恐嚇信，向警方報案後沒下文，迄今連巡邏箱也是空的。北市副市長黃珊珊在臉書上貼出巡邏箱QR Code，並解釋游錫堃家自2月1日上任至3月4日，共巡簽199次。對此，媒體人黃暐瀚認為，過去採訪游錫堃，深感對方淳樸堅毅，這次報警事件鬧得滿城風雨，主要發生兩個不該。

黃暐瀚首先指出，「報案之後，不該不追蹤」，2月18日臉書留言恐嚇，2月19日直接收到恐嚇信，2月20日告知警政署國會聯絡人，2月21日刑事局就直接按信封的寄件住址，跑去桃園找到這位88歲的老先生，當場破案。

黃暐瀚提到，破案後警政署第一時間回報「立法院長」辦公室，算算日期，這都10天前的事，院長室的幕僚，到底怎麼回事？為什麼沒告知院長？還讓院長每天擔心？每天看著空盪盪的巡邏箱，忍到最後，PO文大爆發？這是辦公室幕僚的明確失職。

▲黃珊珊秀出巡邏箱。（圖／翻攝黃珊珊臉書）

其次，黃暐瀚再指，游錫堃犯了第二個不該，「PO文之前，不該不詢問」。黃暐瀚說，因為不知道北市巡邏箱改QR code，也不知道其實早就破案，游錫堃PO第一篇文抱怨警察，他完全可以理解，畢竟這是因為擔心家人的安全，人之常情，但第二篇PO文又貼出來時，就不能只怪幕僚。

黃暐瀚提到，QR code 為什麼貼到隔壁？那是因爲游錫堃隨扈告訴保六，並通知派出所，為了低調，巡邏箱改在隔壁，游錫堃真不知道？除非這不是游錫堃指示，而是保六自作主張。

黃暐瀚提及，根據北市政府公布的資料，從2月1日游錫堃擔任立委起，到3月4日33天內，一共去游錫堃住家樓下，簽到199次，換算次數，等於警察一天簽6次，「一天來6次，還不夠嗎？左右鄰居，親戚朋友，從來都沒看過警察來嗎？」

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