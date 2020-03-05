立法院長游錫堃遭恐嚇！警署定調「處理不周」　今晚增派保六警力

▲游錫堃爆遭恐嚇15天，警政署坦承處置不周，5日晚間決定加派保六總隊隨扈保障游院長一家人安全。（圖／翻攝游錫堃臉書）

記者張君豪／台北報導

立法院長游錫堃4日深夜發文表明自己及家人遭恐嚇信恐嚇，警政署5日晚間發表聲明表示：警方於第一時間接獲游錫堃秘書出面報案，刑事局立即啟動專案偵辦，迅速查明犯嫌身份並移送法辦。警政署傍晚表示這起恐嚇案件，對於游錫堃院長及家人生活造成不安與困擾，希望將歹徒儘速繩之以法，並對家人的安全有所保障的認同感同身受。

警政署強調，本案雖速查速辦，有關游錫堃院長今日所關切家人安全問題，基於游錫堃院長親民、低調不便擾民作風，雖有要求轄區分局加強巡邏密度，但警方基於司法獨立，偵辦案件專人專辦保密原則，刑事局承辦本案並未告知大安警分局相關案情，警方也未向游院長及家人說明已有強化巡邏作為，致使游錫堃院長及家人心理上有安全疑慮，溝通聯繫不當，警政署表明會深切檢討。

警政署長陳家欽表示：對於游錫堃院長及家人恐嚇案的處理，仍有不周延之處，已要求保六總隊派遣隨扈進駐保護游錫堃院長一家人，相關維安工作也會伺機向游錫堃院長說明，警方務求確保游錫堃及家人的維安萬全。

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