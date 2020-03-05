游錫堃希望美方支持台灣加入WHO　AIT主席：將持續全力幫忙

▲立法院長游錫堃接見AIT理事主席莫健 。（圖／記者李毓康攝，下同）



記者陶本和／台北報導

立法院游錫堃院長5天在民進黨立委劉世芳、立法院秘書長林志嘉等人陪同下，會見美國在臺協會主席莫健大使(Amb. James F. Moriarty)時表示，向莫健表達希望美方可支持台灣加入世界衛生組織（WHO）；而莫健回覆，美方一直都有在協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續全力幫忙。

游錫堃表示，台美關係在美國總統川普上任後愈益升溫，包括2016年川普先生當選後與總統蔡英文通電話，以及2018年生效的「台灣旅行法」、「亞洲再保證倡議法」，甚至是今天早上媒體大幅報導美國眾議院以415票對0票壓倒性通過「台北法案」，都對台灣有相當重大的意義。

此外，游錫堃也表示，希望美方可以繼續支持台灣加入WHO，莫健則回覆，美方一直都有在協助台灣加入更多國際組織，未來也將持續全力幫忙。

接著，莫健肯定游錫堃對台美間歷史的熟稔，他提到兩國享有共同價值和利益，3年前他甫接任AIT主席一職時，就預測5年後台美關係將愈益緊密，而現在確實已看到台美間關係不斷強化。他也保證，會竭盡所能地推動台美關係更加緊密，特別是在經貿領域的成長，因為兩國都有著開放透明的市場機制。

隨後，游錫堃與莫健就台灣在印太戰略的地位、美國協助臺灣力抗中國威脅、擴展台灣國際外交空間及數位經濟促進會等議題進一步交換意見。